(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (3)

'HÜSRANA UĞRAMAYA MAHKÛMLAR'



Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te Karataş Spor Salonu'nda partisinin İl Gençlik Kolları 5'inci Kongresi'ne katıldı. Salonu dolduran partilileri selamladıktan sonra konuşmaya başlayan Yıldırım, AK Parti'nin hukuk, adalet ve kalkınmanın adı olduğunu aynı zamanda demokrasi ve özgürlük hareketi olduğunu söyledi. AK Parti olarak ilk günden bugüne hiçbir zaman milleti birbirinden ayrıştıran fikirler üzerine siyaset yapmadıklarını ve yapmayacaklarını dile getiren Yıldırım, "Bizim davamız Türkiye'nin beka davasıdır. Bizim siyasetten amacımız devleti milletle buluşturmak, kaynaştırmaktır. AK Parti olarak toplumun vicdanını yaralayan hiçbir işin arkasında bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Gençlerimizin geleceğe güvenle yürümelerini istiyoruz. Kadınlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını istiyoruz. İnançla, azimle sürdürdüğümüz mücadele milletin ikbal mücadelesidir" dedi.



Suriyeli mültecilere ev sahipliği ile Gaziantep'in tüm dünyaya unutulmayacak ders verdiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Gaziantep, gönlü zengin bir şehrimiz, yüreği memleket sevdasıyla yananların şehri. Siz dünyanın vicdanısınız, siz merhametin adısınız. Gazi unvanının yanına bir de 'ensar' eklediniz. Şu anda Gaziantep yarım milyona yakın Suriyeli kardeşimizi bağrına basıyor, misafir ediyor. Suriyeli muhacirlere ensar olan bütün Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla kardeşlik, komşuluk hukukunun gereğini yaptınız. Aynı zamanda bütün dünyaya unutulmayacak bir de ders verdiniz. Sadece o mazlumlar değil bütün insanlar bütün insanlık Gaziantep ve Kilis'i hayırla yâd edecek, unutmayacaktır. Gaziantep adaletin şehridir. Hanım eli değen bu şehir şefkat ve merhametin şehridir aynı zamanda. Suriyeli kardeşlerimize kuru bir ev sahipliği yapmadınız, onları istihdam, üretime katarak hayata ve geleceğe tutunmalarını sağladınız, aile değerlerini koruma imkânı verdiniz" diye konuştu.



TERÖRİSTLER EFENDİLERİNİN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRİYOR



Suriyelilerin yurtlarına dönüp, normal hayatlarına yeniden başlayacaklarını ve bunun için Türkiye'nin Cerablus, El Bab, El Rai'nin ardından Afrin'i de teröristlerden temizlediğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Suriyeli kardeşlerimiz mutlaka yurtlarına, normal hayatlarına dönecektir. Tıpkı Cerablus, El Bab, Rai'de olduğu gibi ve şimdi de Afrin'de olduğu gibi. Çünkü oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman Türk Mehmetçikleri var. Onları alnından öpüyorum. Başarılarını tebrik ediyorum evlatlarımızın. Biliyorsunuz Afrin'i ÖSO ile birlikte terörden temizledik. Fırat Kalkanı'ndan sonra şimdi Afrin, orayı terörden temizledik. Etrafta terör kaynıyor. İnşallah bu alçakları Kürtlerin de Arap kardeşlerimizin de başına bela olmaktan def edeceğiz, onların huzurunu, güvenini sağlayacağız. PKK örgütünün Kürtlerle ilgili hiçbir meselesi yok. Kürtlerin dertleriyle dertlendikleri yok. Onlar sadece ve sadece efendilerinin, emperyal güçlerin emirlerini yerine getiriyor, masum insanları, savunmasız insanları gözünü kırpmadan Kürt, Türk, Arap demeden herkesi katlediyorlar. Bu alçakları bu topraklardan tamamen söküp atıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürtleri de Arapları da Türkleri de bunların şerrinden kurtarmak için gereken adımların hepsini bugüne kadar attığımız gibi bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Şimdi artık Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerleşecekler. Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı savaşın travmasını atlatarak evlerine dönmeleri için yapılan her çalışmayı yakından takip ediyoruz."



'TERÖRLE MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ'



Terörden ve Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerin başında Gaziantep'in geldiğini ancak bu durumu kentin erdemli şekilde karşıladığını belirten Binali Yıldırım, sınır boylarında terör tehdidinin bertaraf edileceğine dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kahraman Mehmetçik ÖSO ile birlikte bu terör tehdidini defetmek, sizlerin can ve mal güvenliğini temin etmek için Afrin'e gitti. Başarıyla gerçekleştirilen harekâtta artık terör varlığı orada da sona erdirildi. Sınır boylarımızda vatandaşlarımızın canına, malına yönelen her türlü tehdit mutlaka bertaraf edilecek. Bundan dönüş yok. Bazı çatlak sesler çıkıyor. Haklı davanıza yönelen teröristlerin ağzıyla kara propagandalar yapanlar var. Bu propagandalar maksatlıdır. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den, Irak'tan, buraların istikrarından geçer. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkûmdur. Bütün şehitlerimize, Afrin şehitlerimize, Fırat Kalkanı şehitlerimize, terörle mücadele ederken verdiğimiz şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, vatan mücadelesi veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Allah milletimizin, Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun."



Başbakan Yıldırım bu arada salondan yükselen 'Bizi Afrin'e götür' sloganlarına da, "Mehmetçiklerimiz gereğini yapıyor. Afrin'de gerek kalmadı, başka yerde ihtiyaç olursa hep beraber gideriz" karşılığını verdi.



KALKINMA VE ADALET GAZİANTEP'TE



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temelini oluşturan kalkınmanın başında Mehmet Şimşek, adalette ise Abdulhamit Gül'ün bakanlık yaptığını ve her iki ismin de Gaziantepli oluşunun kente verilen önemi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle dedi:



"Ülkemizi dünyanın en itibarlı, güçlü ülkeleri arasına sokmaya azmettik, yemin ettik. 15 yıl boyunca günübirlik düşünmedik, yapısal reformlar yaptık, ülkemizi dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. Gaziantep'te; başka illerde Anadolu illerinde çok yok, 2 bakanımız var. Ekonominin başında Mehmet Şimşek, adaletin başında Abdulhamit Gül. Adalet ve Kalkınma Partisi ve iki konu kalkınma da Gaziantep'te, adalet de Gaziantep'te, AK Parti'nin ana hedefleri Gaziantep'ten. Çünkü Gaziantep kendi ayağı üzerinde duran, kendi dinamikleriyle geleceğini inşa eden bir şehir. En zor şartlarda Suriye savaşında, Irak savaşında terörde asla pes etmedi Gaziantep. Hep ayakta durmayı başardı, hep gelecek hedeflerine yoğunlaştı. Bugün Türkiye 15 yılda çok mesafe katetti. İhracatımızı 36 milyardan 160 milyara çıkardık. Sadece 1 yıl içerisinde 1 milyon 620 bin vatandaşımıza iş sağladık. Yatırımlarda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini başlattık. Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini görmek için Gaziantep'i görmek yeter. Daha fazla büyüme, daha fazla iş, aş, daha fazla refah için koşar adımlarla ilerliyoruz. Gaziantep büyüme hedefimize en büyük katkıyı veren illerimizden birisi. Bu büyümede tabii ki Gaziantep de üzerine düşen payı aldı. Türkiye'nin büyüme nispetinden daha fazlasını, istihdam artışının daha yükseğini, kamu ve özel yatırımlarından büyük pay aldı Gaziantep. Gaziantep'e yapılan her şey helali hoş olsun. Gaziantep her şeyin en güzelini hak ediyor. Türkiye'nin 5'inci büyük şehri olarak Gaziantep ekonomimizin güçlü şehirlerinin başında geliyor. Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgenin lideri Gaziantep. 12 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle bu şehir bir ekonomi devi adeta. Bugün ihracat rakamı 7 milyar dolara dayanmıştır, marka şehir Gaziantep'e de bu yakışır. Alın teri akıtmayı büyük erdem sayan Gaziantep'in güzel ve çalışkan insanlarına da yakışan budur. Gaziantep, üretimin ve bereketin şehridir."



GAZİANTEP'E YENİ ÜNİVERSİTE MÜJDESİ



16 yılda Gaziantep'e 24 milyar yatırım yaptıklarını ve kentte sigortalı çalıştıran iş yeri sayısının 34 bini aştığını ve 450 bin kişinin sosyal güvenlik kapsamında alın teri döktüğünü vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Gaziantep Üniversitesi bölgenin en iyi eğitim veren üniversitelerinden biri. Gaziantep'e üçüncü üniversiteyi daha kuruyoruz, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı ve uğurlu olsun. 15'i hastane olmak üzere 75 sağlık tesisini Gaziantep'e kazandırdık. 1875 yataklı şehir hastanesini de önümüzdeki yıl açmak için çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Gaziantep'te sadece 116 kilometre bölünmüş yol vardı. 116 kilometrenin üzerine 280 kilometre bölünmüş yol ilave ederek 396 kilometreye çıkardık, işte farkımız bu" dedi.



Yıldırım, eski siyaset anlayışında tehdit olarak görülen gençliğe güvendiğini, 18 yaşında seçme ve seçilme hakkının gençlere verildiğini ifade ederek, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlere yönelik desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından tek liste halinde gidilen kongrede Abdullah Korkmaz, yeniden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.