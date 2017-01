(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaç (3)

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin "'Anayasa değişikliğine ne hacet var? Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz? Terör var' diyorlar. Bunların hepsi tuzaktır. Tam da bugün, anayasa değişikliği, en büyük ihtiyaçtır" dedi. Başbakan Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyeti ile Çankaya Köşkü'ndeki öğle yemeğinde bir araya geldi. Köşk'teki konuşmasında, kredi şartlarını sağlayan her esnafa 50 bin lira verileceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek veriyoruz. Bunun için bir kaynak var. 2016 yılı için 15 bin esnafa bu imkan tanıdık. Müracaat 250 bine dayanmış. Ne yapmamız lazım. Vatandaş şunu bilmez. 'Kardeşim ben 15 bin kişiye vereceğim niye bu kadar müracaat ettiniz' diyemeyiz? Bunun bazı şartları var. Şartları kim tutturuyorsa vereceğiz. Bu kaynak 15 binin üzerine çıkacak. Gerekirse başka taraflardan alacağız. Bunun bir planlaması var tabi. İncelenecek, başka imkanlardan faydalanmıyorsa, bunlar gözden geçirilecek. Faizsiz kredi uygulama kapsamında 48 bin 355 esnafa 1.5 milyar lira dağıtmışız. Sur'da zarar gören esnafa 50 bin liralık faizsiz kredi veriyoruz" diye konuştu. "SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK" Sicil affı düzenlemesinin bu hafta Meclis'te görüşülerek, yürürlüğe gireceğini açıklayan Yıldırım, "Hem bankaların verileceği krediler, hem devletin verdiği destekler; bunların hepsinin sağlıklı işlemesi için esnafın sicilinin düzgün olması lazım. Bunun için sicil affı getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sicil affı düzenlemesi bu hafta Meclis'te görüşülecek ve yürürlüğe girecek" dedi. "BAŞKANLIK SİSTEMİ, TÜRK MİLLETİNİN YÖNETİM GELENEĞİNİN SONUCUDUR" Anayasa değişikliğinin de gündemde olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var, niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bunların hepsi tuzaktır. Tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır. Neden anayasa değişikliği ile uğraşıyoruz; Bir düşünün eğer 15 Temmuz'da bir koalisyon hükümeti olsaydı, ne olurdu bu ülkenin hali? Türkiye güçlü olmak mecburiyetinde. Türkiye hem ateşi söndürüyor, hem dimdik ayakta kalıyor. Vatandaş iki tane görev veriyor; diyor ki ey cumhurbaşkanı ben seni 5 yıllığına seçtim. 'Bize vadettiğin işleri yap, bahane istemiyorum' diyor. Mevcut sistemde bir tek meclisi seçiyorsunuz, hükümetin kim olacağını bilmiyorsunuz. 7 Haziran'da ne oldu? Her kafadan bir ses çıktı. Allah'tan beş buçuk ay sürdü. Bu topraklarda kalıcı olmanın şartı, güçlü olmak. Başkanlık sistemi, Türk milletinin yönetim geleneğinin bir sonucudur. Bizim yönetim geleneğimiz var. Biz her tarafın sistemlerini inceledik, iyi olan taraflarını aldık, çalışmayan taraflarını almadık. Bizde eyalet sistemi olamaz. Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçiliyor, mecliste seçiliyor ancak aynı kişi 3 kere seçilebiliyor"