ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir’i çankaya köşkü'nde kabul etti.
08 Şubat 2017 Çarşamba 17:22
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