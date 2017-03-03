(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Sinop'ta (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM : TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK ESERLER KAZANDIRDIK Başbakan Binali Yıldırım, Sinop mitinginde İskele Meydanı'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Sinop'un kararını çoktan verdiğini söyleyen Yıldırım, "Sinop hayırcılara zaten diyeceğini demiş. Sinoplu Diojen ne diyor 'Gölge etme başka ihsan istemem' Biz de diyoruz ki muhalefet partileri gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyoruz. Şu Sinop kalesinde Sabahattin Ali ne dedi 'Dışarda deli dalgalar gelip duvarları yalar, beni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma? Evet biz hiçbir lafa aldırış etmeyeceğiz. İşimize gücümüze bakacağız. Gençler bugüne kadar hep işimize baktık bundan sonra da aynısını yapacağız" dedi. Ak Parti iktidarının 14 yılda ülküyü çok şey kazandırdığı görüşünü savunan Binali Yıldırım, "Bunlar istemezük tayfasından. Bunlar nerede hayırlı bir iş varsa dilleri alışmış hayır diyorlar. Köprü yapacaksın 'hayır', tünel yapacaksın 'hayır', havalimanı yapacaksın 'hayır', şehir hastanesi yapacaksın 'hayır', bölünmüş yol yapacaksın 'hayır.' Ama bak size bir kopya vereyim o köprüler tüneller yapılınca bu hayırcılar herkesten önce geçer" dedi. Başbakan Yıldırım, kendilerinden önce Türkiye'de hükümetlerin ortayala ömürlerinin 17 ay olduğu ileri sürerek, "17 ayda hangi projeyi yapacaksın' Yakakent-Sinop yolunu yapabilir misin, o viyadükleri yapabilir misin?" diye kouştu. Türkiye'nin bugünkü sistemde enerji kaybettiğini, zaman kaybettiğini ileri süren Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar diyorki 'Zaten güçlüsünüz neden sistemi değiştiriyorsunuz, bırakın olduğu gibi kalsın.' Biz kendimiz için değil, Erdoğan için değil, her doğan için değiştiriyoruz. Biz gelecek nesiller için değiştiriyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için bu değişikliği istiyoruz. Bizim dönemimizde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir sorun yok. Bu gün sorun yok ama geçmişten aldığımız tecrübeler var. Bakın Demirel ile rahmetli Özal arasında rahmetli Demirel ile Mesut Yılmaz arasında ve daha geri gidelim 12 Eylül, darbesinden önce o günün cumhurbaşkanı ile iktidar arasında. 1950-1960 arasında Menderes ve Celal Bayar arasında sürekli sorun çıkmış. Çünkü bu sitem iki başlılığı getiriyor. İki başlı sistem yürümez. Çatal kazık toprağa gitmez." Başbakan Yıldırım, mutlaka milletten iradesini alan tek bir irade olması gerektiğini söyleyerek, 'Şimdi bir tek adam terhanesi tutturmuş gidiyorlar. Efendim tek adam olacak. Allah aşkına soruyorum ey Sinoplular. Sinop?ta bir tane belediye başkanı var. Bu yetmez diyorlar, iki tane olsun, hatta 3 tane seçelim diyorlar. Bunlar bu ara HDP ile çok sıkı fıkıydılarya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Onlar da hayır grubundan, HDP'de hayır grubundan, bunlardan hayır gelmez. Kardeşim istiyorsanız eşbaşkan seçin. Kılıçdaroğlu madem başa çıkamıyor, 7 seçime girmiş, 7'sini de kaybetmiş, yerinde durmaya devam ediyor. Yorulduysa yanına bir yedek genel başkan daha seçsin, bizim itirazımız olur mu olmaz. Biz ne diyoruz vatandaş kime yetkiyi verdiyse onu tanır dedi. Başbakan Yıldırım, daha hızlı işleyen, daha kaliteli bir sistemi hayata geçirmek istediklerini dile getirerek, 'Bakın bu sisteme kimler karşı çıkıyor bir bakın. PKK, DEAŞ, FETÖ karşı çıkıyor ve diyorlar ki ?Aman aman ha hayır verin evet çıkarsa biz bittik diyorlar' bunlar bitecekler, bitecekler. Ne yaparsa yapsınlar bu memleketten çekip gidecekler. Bu ülkenin güvenliğini geleceğini karartmaya güçleri yetmeyecek. Bu sistemde yeni sistemle en çok da bizim terörle mücadelimiz güç kazanacak. Kurumlarımız arasında güçlü işbirliği olacak. Eskerimiz polisimiz korucumuz içinde daha uyumlu bir çalışma olacak. FETÖ'nün inine girdik hiç müsümaha göstermeden göz açtırmadan mücadelemiz devam edecek. Terörist başı FETÖ gelecek hesap verecek. Bölücü örgütle de mücadalemiz aynı şekilde devam edecek. Bu sistemle 21?inci yüzyıl, evel Allah Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız ve bu güzel ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız diye konuştu.