(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuşun cenazesine katıldı (2)

BAŞBAKAN, HATAY’DAKİ HAREKAT MERKEZİ'NDE



Başbakan Binali Yıldırım, Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'ndeki sınırın sıfır noktasına kurulan çadır kentte jeneratör tamiri yaparken, 22 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/YPG'li teröristlerin attığı havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) çalışanı Şahin Elitaş'ın evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım, duaların okunmasının ardından şehidin çocuklarına oyuncak hediye etti.



Başbakan Binali Yıldırım, 'Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu 2'nci Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Askeri kamuflaj giyen Başbakan Yıldırım'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üst düzey askeri yetkililerin de eşlik ettiği belirtildi. Yıldırım'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’nde 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Başbakan Yıldırım, Reyhanlı Gençlik Merkezi önünde Reyhanlı İlçe Belediyesi'nce kurulan çadıra geldi. Reyhanlı'ya atılan roketler nedeniyle yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte programda, yöre halkına hitap eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:



"17 yaşındaki yavruya bile kıydılar. Mekanları cennet olsun. Allah, acılı ailelerine sabır nasip etsin. Onlar şehit değil, biz böyle inanıyoruz. Onlar Peygamberimize komşu oldular. Onların şehadetine vasıf olmayı da Rabbim bizlere nasip eylesin. Ülkemizin, yurdumuzun muhafazası için istiklalimiz için istikbalimiz için kahraman silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyonu en yakından yaşayan sizlersiniz. 90'dan fazla roket, füze, top mermisi daha fazlası Reyhanlı'ya düştü. Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı, hiçbir alçak terör hadisesi, bize zarar veremez. Birliğinize, kardeşliğinize asla bir halel gelmesin; buna yürekten inanıyorum. Bundan emin olun. 35 yıldır bu topraklarda tohumu ekilen bu alçak terör örgütü, geçmiş tarihinde görmediği kadar büyük bir cezaya maruz kalmıştır. Son 2 yılda özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanımız ve tüm güvenlik görevlilerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında bunlara göz açtırmadı. Bunu gören terör örgütü son çare olarak ağababalarına sığınmak mecburiyetinde kaldı. Zannetmeyin ki 3- 5 cani ile 3- 5 çapulcuyla bu mücadele. Bu mücadelenin arkasında onların omzundan bu millete nişan alan alçaklar var. Emperyal devletler olan sözde dostlar var; ama kim olursa olsun çok açık söylüyorum. Bu millet, bunun da üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Onun için her türlü imkanımız, tedbirimiz vardır. Sizin bu onurlu gururlu dik duruşunuz bu işi bitirdi. Allah hepinizden razı olsun. Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı, bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir; ama bizde insan sevgisi var. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün."



Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Hatay'dan ayrıldı.