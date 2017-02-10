(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Referandum 16 Nisan’da

"ARTIK SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN" Başbakan Binali Yıldırım;"Cumhurbaşkanımız Anayasa değişikliğini onayladı referandumun tarihi de netleşti, inşallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak" dedi Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir' de cuma namazı çıkışı referandum konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım;" Cumhurbaşkanımız Anayasa değişikliğini onayladı dolayısıyla halk oylaması diğer adıyla raferandumun tarihide netleşti. İnşaallah 16 Nisan tarihinde referandum yapılacak. Meclisin hallettiği Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu değişiklik vatandaşlarımız tarafından da nihai tasdiki yapılacak onayı verilecek ve böylece yürürlüğü girmiş olacak. Memleketimizin milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldığını düşünüyoruz. Artık sözde karar da milletimizindir. Tahmin yapanlar anket yapanlar çok olur bu dönemde gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Bir bilim adamı diyorki ben antketlere inanırım ancak kendim yaparsam. Ben de katılıyorum" dedi. Başbakan Yıldırım gazetecilerin "seçmene mesajınız ne olacak" sorusuna ise" Evet evet evet" diye yanıt verdi. Başbakan Binali Yıldırım rus uçağının türk askerlerini vurmasıyla ilgili ise; Kremlinin açıklamaları dün karşılıklı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin görüştüler Bunun bir kaza olduğunu duydukları üzüntüyü en açık bir şekilde ifade ettiler Bundan sonra benzer kazaların yaşanmaması için de gerekli koordinasyon ve birlikte çalışmak için her türlü tedbir alınacak. Şehitlerimize allahtan rahmet gazilerimize yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi