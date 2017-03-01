ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Resmi Konut'ta kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'u kabul etti
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Resmi Konut'ta kabul etti.
01 Mart 2017 Çarşamba 12:16
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