(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz -4

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Antalya'da yapılan partisinin Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Antalya'da, Kemer İlçesi'ne bağlı Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Hotel'de, Ak Partili tüm il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Ak Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Başbakan Yıldırım'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan ile Ak Parti Antalya milletvekilleri eşlik etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Antalya ziyareti nedeniyle Havalimanı ile Beldibi arasındaki güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güzergah üzerinde her 100 metrede polis, jandarma ve özel hareket görevlileri güvelik önlemi alırken, toplantının yapılacağı otelde ise katılımcıları kontrol için üç ayrı kontrol noktası oluşturuldu. 878 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI Ak Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği istişare toplantısına aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimlerin de bulunduğu 18'i büyükşehir, 30'u il olmak üzere toplam 878 belediye başkanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya yaptı. KONUŞMASINA 'EVET'LE BAŞLADI Belediye başkanlarına seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına 'Evet, 4 harf evet' diye başladı. Ak Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosu olduklarını belirten Başbakan Yıldırım, belediye başkanlarının ülkemizi doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle geleceğe hazırlamak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Önümüzde bir halk oylaması var. Tarih netleşti. 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek daha güçlü bir Türkiye daha kalkınmış şehirle için sandığa gideceğiz. Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? Şehirlerimizi daha mamur, insanlarımızı daha mutlu kılmak için var mısınız? Ekmeğimizi aşımızı işimizi daha büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirme isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz ve bugün itibariyle artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız. Bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden Türkiye'ye uğurlu olsun." 'CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ' Siyasetteki rehberlerinin millet olduğunu kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Milletimize yeniden siyasetimizi hizmetlerimizi aydınlık Türkiye hedeflerimizi anlatacağız. Aşkla, heyecanla çalışarak hizmet ettiğimiz insanlara yeniden davamızı açıklayarak anlatacağız ve cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Bu yolda hepinize çok büyük işler, görevler düşüyor" diye konuştu. 'KİBİR BİZİM SEMTİMİZE HİÇ UĞRAMADI' "Öncelikle bu halk oylamasından çıkacak neticenin Türkiye'nin geleceği çok önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor biz bunu idrak edemezsek başkalarına da hakkıyla anlatamayız" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak. Bütün telefon ve kapılarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. Her an halkın içinde, gündüz sokakta, düğün cenazede, akşam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacağız. 7'den 70'e engelli, genç, işçi, çiftçi engelli kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Kibir bizim semtimize hiç uğramadı, bundan sonra da hiç uğramayacak. Bütün teşkilatlarımızın da personelimizin de bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyor ve çok dikkatli olmanızı istiyorum. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek istediği şeylere karşı dikkatli olasınız. Muhalefetin yalan, iftira söylemlerine karşı biz proje, hizmetler ve yeni hedeflerle vatandaşın yanında olacağız. Şehrin vicdanı olan kanaat önderleri, esnafı düzenli ziyaret edip onların dua ve önerilerini almaktan geri kalmayacaksınız. Bu büyük ve değişim adımı ülkemize milletimize aydınlık yarınları getirecek." YERELİ KAYBEDEN GENELİ KAYBEDER Ak Parti hareketinin tohumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1994'te İstanbul'da atıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Kısa zamanda bu hareketin bayrağı tüm Türkiye'de dalgalanmaya başladı. Türk yakın siyasi tarihine baktığımızda iktidarların habercisinin yerel yönetimlerdeki iktidarın olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimi kazanan genel iktidarı da kazanıyor, kaybeden genel iktidarı da kaybediyor" dedi. Türkiye'yi bir bütün olarak gördüklerini, her şehre aynı mesafede olduklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, belli bir zümrenin değil bütün milletin hizmetinde olduklarına dikkati çekti.