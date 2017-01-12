ANKARA, () - AŞBAKAN Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'deki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Meclis'te tadilat çalışmalarını inceledi
ANKARA, () - AŞBAKAN Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'deki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.
12 Ocak 2017 Perşembe 11:09
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