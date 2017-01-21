ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı. Milletvekilleri, Başbakan Yıldırım'ın cezve içinden, üzerinde TBMM yazılı karton bardaklara doldurduğu sütün tadına baktı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Meclis'te süt dağıttı
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı. Milletvekilleri, Başbakan Yıldırım'ın cezve içinden, üzerinde TBMM yazılı karton bardaklara doldurduğu sütün tadına baktı.
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:59
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