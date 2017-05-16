ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün TBMM'deki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra AK Parti'li Öztürk'le resim sergisini gezen Başbakan Yıldırım, Öztürk'ten resimler hakkında bilgi aldı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Meclis'te resim sergisinin açılışını yaptı
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün TBMM'deki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra AK Parti'li...
16 Mayıs 2017 Salı 16:55
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