Başbakan Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı resmi törenle karşıladı, ardından Çankaya Köşkün'de kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı resmi törenle karşıladı, ardından Çankaya Köşkün'de kabul etti.
08 Şubat 2017 Çarşamba 15:34
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