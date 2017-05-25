ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, köy muhtarlarıyla görüştü
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarını kabul etti.
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:58
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