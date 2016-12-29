ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:47
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