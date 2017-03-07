(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir (2)

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un Antalya'daki üçlü görüşmesiyle ilgili "Suriye'nin bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Eğer bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir. İşte bugün ve yarın da devam edecek toplantının asıl amacı orada, bölgede terörle mücadele yaparken, koordinasyonu en iyi şekilde nasıl sağlarız, tarafların birbirilerinin operasyonlarına müdahale etmemesi ve tatsız olayların meydana gelmemesini nasıl temin ederiz; bunu çalışıyorlar" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayıp, baş başa görüştüğü Ürdün Başbakanı Hani El-Mulki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye konusunu etraflıca ele aldıklarını belirten Yıldırım, "İki ülke arasındaki ticaretin düşmesinin ana etkenlerinden biri de Türkiye ile Ürdün arasındaki Suriye'de savaş nedeniyle karayolu bağlantısının kesilmiş olmasıdır. Burada ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek için düzenli deniz seferlerinin İskenderun ve Akabe limanları arasında Ro-Ro hattı olarak başlatılması için Ulaştırma Bakanlıkları, Ekonomi Bakanlıkları karşılıklı olarak çalışacak ve bu konuda gereken teşvik tedbirlerini almak suretiyle bu hattı hayata geçireceklerdir" diye konuştu. BAŞBAKAN YILDIRIM: BÖLGEMİZ SON DERECE HASSAS BİR DÖNEM YAŞAMAKTADIR Savunma ve güvenlik alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bölgedeki gelişmeler ışığında bu alanda, çalışmaların derinleştirilmesi bir ihtiyaçtır. Askeri alanda eğitim başta olmak üzere bu alandaki ahdi iş birliği zeminini daha da güçlendirmek istiyoruz. Bölgemiz son derece hassas bir dönem yaşamaktadır. Ürdün ve Türkiye, bölgede yaşanan gelişmelerden ve istikrarsızlıktan en fazla etkilenen iki ülkedir. Dolayısıyla görüşmelerimizde DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Suriye'deki son durum, yaşanmakta olan insani kriz; Suriye'ye komşu iki ülke olarak üzerimizdeki ağır sığınmacı baskısını ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Bu bağlamda Suriye'de sağlanan ateşkesin kalıcı siyasi çözüme evrilmesi yönünde gayretlerin bundan böyle Cenevre sürecinde daha da artırılarak, devam ettirilmesinin önemine işaret ettik" "YPG/PYD'NİN BAZI MÜTTEFİKLERİMİZCE TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK SEÇİLMİŞ OLMASI TALİHSİZLİK" Terörle mücadelede her iki ülkenin de ön safta yer aldığını vurgulayan Yıldırım, "DEAŞ'la etkin mücadelede, Suriye'nin birlik ve bütünlüğü aleyhine gündem izleyen kesimlerle hiçbir yere varılamayacağını bütün muhataplarımıza iletmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda Suriye'nin kuzeyinde YPG, PYD gibi PKK terör örgütüyle aynı karakteri taşıyan terör örgütlerinin bazı müttefiklerimizce terörle mücadelede ortak seçilmiş olması bir talihsizliktir. Türkiye olarak hiçbir terör örgütünü kullanarak, başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini, bu olsa olsa yeni bir terör örgütünün daha da büyüyerek, sorunların içinden çıkılmaz hale getirileceğini muhataplarımıza açık şekilde ifade etmiş bulunuyoruz" dedi. "ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN KUDÜS'E TAŞINMASI PLANINDAN KAYGI DUYUYORUZ" İsrail ve Filistin anlaşmazlığına değinen Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın kendilerini de ilgilendirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu bağlamda İsrail'in yerleşim politikasından ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması planından duyduğumuz kaygıyı bir kez daha ifade etmek isterim. Başta Harem-i Şerif olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi durumundaki Ürdün'ün oynadığı rolü takdir ettiğimizi Sayın Başbakan'a bir kez daha ifade etme fırsatı buldum" ÜRDÜN BAŞBAKANI EL-MULKİ: BİZE DÜŞEN GÖREV ONLARI YENMEK Ürdün Başbakanı El-Mulki ise çeşitli sorunların üstesinden gelebilmek için Türkiye ile ortak çalışma vurgusu yaparak, şöyle konuştu: "Çok dostane şekilde bütün konuları masaya yatırdık. Siyasi ve ekonomik konulara değindik. Biz tamamen teröre karşıyız. Bize düşen görev onları yenmektir. İnşallah onları yakında yeneceğiz. Ürdün ile Türkiye tamamen dayanışma içerisindedir. Bu bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara karşı her zaman dayanışma içerisindeyiz. Sorunların üstesinden gelmek için beraber çalışabiliriz" BAŞBAKAN YILDIRIM: TERÖR UNSURLARI ARASINDA AYRIM YAPMADAN HEPSİNİN ÜZERİNE GİTMEK GEREKİYOR İki başbakan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Münbiç'e yönelik üçlü mekanizma açıklaması üzerinden; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un Antalya'daki üçlü görüşmesi sorulan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Suriye'nin bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bölgede birçok ülke var. Birçok ülke olunca burada gerek DEAŞ gerek PYG, PYD, El Nusra ve benzeri bütün terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. Eğer bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir. İşte bugün ve yarın da devam edecek toplantının asıl amacı orada, bölgede terörle mücadele yaparken, koordinasyonu en iyi şekilde nasıl sağlarız, tarafların birbirilerinin operasyonlarına müdahale etmemesi ve tatsız olayların meydana gelmemesini nasıl temin ederiz; bunu çalışıyorlar. Bu gerekli olan bir şey. Ortak tehdit, ortak düşman bölgede huzuru bozan ve Suriye'de barışla kalıcı siyasi çözümü engelleyen terör unsurlarıdır. Terör unsurları arasında hiçbir ayrım yapmadan kararlılıkla hepsinin üzerine gitmek gerekiyor. Bu konuda Ürdün de Türkiye de aynı düşüncede. Gerek koalisyon güçleri gerek İran gerek Rusya gerek ABD bu faaliyetleri yaparken, mutlaka yakın iş birliği içerisinde olmaları gerekiyor. Türkiye olarak bunun temin edilmesi yönünde öncülük yapıyoruz, geçmişte yaşanan tatsız hadiselerin bir daha olmaması için"