(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım kent merkezinde halka hitap etti
31 Aralık 2016 Cumartesi 18:36
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