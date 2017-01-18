ANKARA() Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi kabul etti
ANKARA() Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:36
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