ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü (2)
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
28 Ocak 2017 Cumartesi 18:46
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