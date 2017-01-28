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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü (2)

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

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