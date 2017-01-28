ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
(Görüntülü Haber)Başbakan Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'i resmi törenle karşıladı
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
28 Ocak 2017 Cumartesi 17:22
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