(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete açtı 3

TÜRKİYE'nin en uzun karayolu tünellerinden olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Çankırı bölümünde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım, tünelin açılışında yaptığı konuşmada, 2023 hedeflerine ulaşmak için gece- gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "14 yılda Türkiye nereden nereye geldi. Bir dönüp baktığımızda bir Türkiye, oldu üç Türkiye. Türkiye'yi üçe katladık, ihracatı 4 kat arttırdık. AK Parti iktidarında üç tane darbe girişim oldu. Eğer koalisyon hükümeti olsaydı, biz de şapkamızı alıp giderdik" dedi. 5 bin 370 ile 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelin açılış programına Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kastamonu ve Çankırı valileri, belediye başkanları ile bölge milletvekilleri katıldı. Başbakan Yıldırım konuşmasına, "Cumhurbaşkanımız da bizi izliyor, ekranın öbür başında. 15 Temmuz İstiklal Tüneli hayırlı uğurlu olsun" diyerek başladı. Yıldırım, yine böyle bir kış gününde, 9 Kasım 2012'de burada kar yağarken temel attıklarını hatırlatırken, şimdi de yine bolluk ve bereketli bir günde açılışını birlikte yaptıklarını söyledi. Bugün sadece Kastamonu, Çankırı için değil, Türkiye için de çok büyük öneme sahip bu projeyi, bu eseri millete kazandırdıklarını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "139 yıllık bir hayal, Ilgaz 15 Temmuz Tüneli, birçok eserde olduğu gibi bu hayali de gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu hayırlı adımla Türkiye'nin aydınlık geleceğine doğru başlattığımız kutlu yürüyüşümüze çok değerli yeni bir adımı eklemiş oluyoruz. Türkiye'yi geleceğin dünyasında zirveye taşıyacak bu dev eserler, böyle medeniyet projeler olacak. Bildiğiniz gibi 20 Aralık'ta dünyanın en derin deniz altından geçen tünelini İstanbul'da, Avrasya Tüneli'ni sayın Cumhurbaşkanımızın ve bir çok yabancı devlet, hükümet başkanlarının katılımı ile hizmete almıştık. O gün bugün İstanbul'daki, köprülerdeki trafik rahatladı. Cuma günü enerji sektörüne çok büyük katkı sağlayacak iki dev projeyi de yine Cumhurbaşkanımızla beraber açılışını gerçekleştirdik. Tire'de, İzmir'de tarım sektörüne yapılan dev bir yatırımın açılışını yaptık. Bu muazzam eseri, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en hayati noktalardan bir yerdeyiz." 14 YILDA TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELDİ Kastamonu ve Çankırı illerinin ulaşımında ve ekonomisinde, kalkınmada yükselişini artıracak dev bir adımı attıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Şimdi havaalanından indik, tünelin Kastamonu girişi ile buradaki çıkışı arası 3 dakika, 110 kilometre ile. Ama 70'le gelmek gerekiyor, oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı geldik, ama siz siz olun kurallara uyun. yoların kralı olmaz, yolları kuralı olur. 2023 hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi geçtiğimiz 14 yılda Türkiye nereden nereye geldi. Bir dönüp baktığımızda bir Türkiye, oldu üç Türkiye. Türkiye'yi üçe katladık, ihracatı 4 kat arttırdık. Bölünmüş yollarımız vardı ama, asfaltı yoktu. Bölünmüş yollarımızın tamamındaki sıcak asfaltlı yol 2 bin 687 kilometre. Bunun üzerine 21 bin 350 kilometre sıcak asfaltlı yola çıkardık. 2 binden, 23 bine. 10 kattan fazla artış. Tünel, 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış Türkiye. Hatırlayın Bolu tüneli 3 bin metre, 17 yıl, 12 hükümet, 23 bakan değişmiş. Tünelde değişen bir şey olmamış. Biz geldik, Bolu Dağı tünelini de bitirdik. Daha ilginci, 50 kilometre tüneli 80 yılda yapan bir Türkiye, 4 yılda 346 tünel yapan bir Türkiye. Kaç kat, 7 kat. Sadece bu sene bin kilometreye yakın bölünmüş yol yaptık. 920 kilometre tek yol yapıldı ve 82 kilometre de tünel bitirdik. Bu sene bitirdiğimiz tünel uzunluğu 80 yıllık, 50 kilometrenin de üzerinde. Türkiye nereden nereye geldi. iş bilenin kılıç kuşananın. Çalışınca oluyor, durmak yok, yola devam. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteğiyle oldu. Sizin desteğinizle oldu, milletimiz bize destek vermese, güç vermese bunları nasıl yapacağız? Yapamayız. 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 tane hükümet değişmiş. Normal şartlarda 17 tane olması lazım. Niye; güçlü siyasi olmayınca, tek başına iktidar olmayınca işler geriye gidiyor. Kazanımlarımızı kaybediyoruz. Bunların içinde darbe hükümetleri de var." KOALİSYON HÜKÜMETİ OLSAYDI, BİZ DE ŞAPKAMIZI ALIR GİDERDİK AK Parti iktidarında üç darbe girişim olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Eğer koalisyon hükümeti olsaydı, biz de şapkamızı alıp giderdik. İşte bu tünel, bu darbecilere bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. 15 Temmuz gecesine Ilgaz İstiklal Tüneli en büyük şahittir. Bugün bu tüneli açmış olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu ülkeye sevdalı olan, ülkesi için gecesini gündüzüne katarak her türlü kumpasa, darbe girişimine, engellere karşı koyan bir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun ekibi olarak bizler beraber olduk, bir olduk ve bu güzel eserleri ülkemize, milletimize kazandırdık. Sayın cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. HİÇBİR GÜÇ BU AZİZ BİLLETİ TERÖRLE DİZE GETİREMEYECEK Ülkemize kazandırdıkları her eserin Türkiye'nin geleceği, milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırım olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Millete hizmet yolundan bizi kimse asla geri döndüremez. Evelallah sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe aşamayacağımız dağ, delemeyeceğimiz tünel, geçemeyeceğimiz vadi yok. O gece 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destan bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar ayırmaya, bölmeye çalıştıkça biz bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Hiçbir güç bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Onlar yıkmaya çalıştıkça biz inşa etmeye, imar etmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye gelecek nesillere aktarılacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de istiklalimizin ve geleceğimizin en güzel eseri oldu" diye konuştu. YAKITTAN VE ZAMANDAN TASARRUF 700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı ve Kastamonu'nun Ankara'ya komşu kapısı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Çankırı Kastamonu arası bundan sonra 1 saatin altına düşecek. Başı dumanlı, Ilgaz Dağı'nın sizlere yaşattığı zorluklar bugün itibariyle artık tarihe karışıyor. 17 kilometrelik dağ yolunda 40 dakika bulan mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. Güzel değil mi? İki tane tünel var, biri gidiş, biri geliş. Toplam 11 kilometre uzunluğa sahip. 20 kilometrelik (Ilgaz dağı geçişi) bir uzunluğu var. 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon, 40 trilyon katkı sağlayacağız. Türkiye'de trafik kazaları da, burada yaşanan acılar da artık bitiyor. Onların da bedeli yok. Bir insanın bedeli bir dünyaya bedel. Bu tünel aynı zaman da hayat kurtaracak. İstiklal Tüneli ile İç Anadolu'yu Batı ve Orta Karadeniz'e bağlıyor. Ankara'ya en yakın liman İnebolu Limanı da böylece Akdeniz'e bu yol vasıtasıyla transit bağlanmış olacak. Nakliyeci esnaf kardeşlerimiz artık dört gözle bu tünelin açılışını bekliyor. Araçlarımızın Ilgaz Dağı'ndan yolda kalma ihtimali ortadan kalktı." MİLLET HERKES LAYIK OLDUĞU GÖREVİ VERİYOR Başbakan Yıldırım, bu tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nda kaldığını da hatırlatırken, "Laf aramızda, sıkıntısını bilirim. Onun için Semiha hanımla birlikte gelirken Kastamonu'dan Çankırı'ya kız istemeye gitmiştik dünürümüze, Mehmet beye. oradan çıktım, tam Kastamonu Diphan'dan yukarıya tırmanırken orada kaldık. Orada kararı verdik, mutlaka yapılmalı. Başa gelince daha iyi anlaşılıyor. Bu memlekete taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bu bir ekip işi, birlikte çalıştık, bugünlere geldik. Bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi daha da canlanacak. Organize Sanayi Bölgesi daha çok gelişecek, İnebolu limanı gelişecek, ihracat daha da artacak. Laf üstüne laf koyanlar, taş üstüne taş koyanlar var. biz taş üstüne taş koyanlardanız. millet herkese layık olduğu görevi veriyor. Muhalefete konuşma, iktidara da icraat görevi veriyor. Millet kimin iş, kimin laf yapacağını iyi biliyor. Milletin terazisine hep güvendik, hep teslim olduk. Ülkemiz, milletimiz için bu tünel hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanının da bu mutluluğu paylaşıp, İstanbul'dan hitap edeceğini belirtti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEKONFERANSLA BAĞLANDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise telekonferansla bağlanarak yaptığı konuşmada, Ilgaz Tüneli'nin hayırlı olmasını diledi ve şunları söyledi: "Bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz güvenli ve konforlu bir yolculukla aşılabilecektir. Ilgaz geçidinin özellikle kış mevsiminde sürücülerimizin korkulu rüyası olduğunu biliyorum. 17 kilometrelik bu geçit sık sık kapanıp, vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Bu tünelle Ilgaz Tüneli 8 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecektir. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan bu projenin her aşamasında başta Başbakanımız olmak üzere, bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. 718 milyon, bugünkü rakamla 718 trilyon yatırım bedeli olan, son aylarda adeta seriye bağladığımız büyük proje açılışlarımızın son halkasıdır. Haziran ayında Osmangazi Köprüsü ile başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ile devam ettirdiğimiz açılışlarımıza Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni ekliyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren hatları ile tanıştırdık. 29 yeni hava limanı ile 55 hava limanına sahip olduk. İstanbul'da inşası süren yeni hava limanımız dünyanın en büyüğü olacaktır. Eğitimden sağlığa , enerjiden toplu konuta kadar benzer başarılara imza attık. 2023 hedefimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Avrupa hesaplama sistemine geçmemiz nedeniyle milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda çok daha ileri bir seviyede bulunduğumuz ortaya çıktı. 15 Temmuz ihanetini, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptıklarımızı unutmadık. Türkiye, güvelik sorunları ile büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarılardır. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemeyecek. 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele şehitlerimize, Suriye'de El Bab şehitlerimize, alilerine Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal tünelimizin yapımında emeği geçen Başta Başbakanımız olmak üzere mimarından, mühendisine, işçisine kadar herkesi bir kez daha kutluyorum." Başbakan Yıldırım, açılıştan sonra Ilgaz'a, ardından Kastamonu'ya geçti.