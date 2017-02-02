(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi (4)

VİZESİZ SEYAHATTE İLERLEMELER VAR Alman Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Binali Yıldırım, yaptıkları açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etme konusunda açıklamalar yapan Angela Merkel, "Bu yolda çok şey başardık. İlerlemeler oldu. Fakat hala üzerinde çalışılması gereken konular var. Örneğin terörle mücadele yasalarının değiştirilmesi. Bu konuda yoğun görüşmeler var" dedi. "TERÖRLE MÜCADELE ABD'NİN DE ÖNCELİĞİ" ABD yeni Başkan'ı Trump ile ilgili görüşlerini dile getiren Başbakan Merkel "Benim yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç, uluslararası terörle mücadele ABD'nin de bir önceliği. Şu anda başkan yeni görevi devraldı ve detaylı olarak neler yapılacağını konuşacağız. Musul konusu gibi. İşbirliğinde bir devamlılık olacağı kanaatindeyim. Bu ortak bir düşman diyebiliriz. Terör, terörizm. Hiçbir şüphem yok ki yakın bir işbirliği halinde olacağız. ABD'den giriş rejimi konusunda söyledim, terörle mücadele konusunda bir grubu genel olarak suçlamak mümkün değil. Zan altına koymak mümkün değil" dedi. PKK ALMANYA İÇİN DE BİR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ve PKK'ya bağlı örgütlere yapılan destekler hakkında konuşan Merkel "Yaptığımız görüşmelerden şunu söyleyebilirim; elbette PKK'nın ve PKK'ya bağlı örgütler hakkında konuştuk. Almanya'da bağlantılı olan hususları inceliyoruz. Almanya'da da PKK terör örgütü olarak yasak. Bize iletilen farklı vakaları büyük bir hassasiyetle inceliyoruz. Bu nedenle bakanlıklarımız, istihbarat örgütlerimiz işbirliği halinde olmalı. PKK saldırıları gerçekleştiğinde insanlar hayatlarını kaybettiğinde Türk toplumunda hassasiyet var. Böyle bir örgütün başka bir yerde serbestçe ortaya çıkması konusunda" diye konuştu. "ZOR DÖNEMLERDE SİYASETÇİLERİN GÖRÜŞMELERİ ÖNEMLİ" Zor dönemlerde siyasetçilerin birbirleri ile görüşmelerinin son derece önemli olduğunu belirten Angela Merkel, "Bu nedenle doğru ve önemli olduğunu düşünüyorum bu görüşmelerin. Türk halkının kendi kararını kendi başına vereceğini düşünüyorum. Benim ziyaretimin halkın görüşünü etkilemeyeceğini düşünüyorum. Diğer partilerle de görüşeceğim. Görüş farklılıklarını ele alma imkanımız var. Türk tarafı bize beğenmediği, kabul etmediği hususları söylüyor, ben de şikayetlerimizi kabul etmediğimiz şeyleri ifade ettim. Görüşmelerimiz tehdit konusunda gerçekleşmedi. En iyi çözümün nasıl olacağını konuştuk. Türk tarafınca burada çok şey yapıldı. Çok şey uygulandı" ifadelerine yer verdi. Başbakan Binali Yıldırım AB ülkelerine vizesiz seyahat konusunda "Bu çok kapsamlı bir anlaşma. Sadece terörle ilgili değil. Bunların bir kısmı iyi çalışıyor, bir kısmı istediğimiz gibi çalışmıyor. Biz yapılması gereken işlerin çoğunu yaptık aslında. Ama kalan 5 madde var. O 5 maddenin de sadece bir tanesi var terörle mücadele. O da prensip olarak teröre en çok muhatap olan ve çetin bir mücadele yapan ülke olarak terörle mücadelemizin bölgeyi sıkıntıya sokmayacak bir şekilde ele alınması, hatta bunun Avrupa Komisyonu'nda faydalı olacağını önerdik. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ümit ederim ki kısa zaman içerisinde mesafe alırız" diye konuştu. "Türkiye ile Almanya, NATO'da işbirliği halindeler. Yeni ABD Başkanı Trump'tan ne beklentileriniz var ve Suriye açısından ne anlama gelecek?" sorusu üzerine Başbakan Binali Yıldırım, terörün bütün dünya için bir tehdit olduğunu ifade etti. Yıldırım, "NATO'nun küresel ve bölgesel barışı sağlamakta çok büyük etkinlikleri oldu. Nitekim Suriye'de olsun, Irak'ta olsun. Terörün bitirilmesi konusunda NATO, çok etkin mücadele veriyor. Yeni ABD yönetiminin NATO'nun fonksiyonu konusunda bir tereddütlerinin olduğunu düşünmüyorum. NATO'nun bakanlar seviyesinde toplantısı olacak. Burada etraflıca bu konular değerlendirilecek. Sayın Merkel'in ifade ettiği gibi terör dünyanın başının belasıdır. ABD için de tehdittir. El Kaide'den en büyük bedel ödeyen ABD'dir. Bütün terör örgütlerinin bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.