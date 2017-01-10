ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janalidze'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janalidze'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
10 Ocak 2017 Salı 13:09
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