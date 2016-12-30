ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sincan'daki Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Güngörmüşler Konağı'nda emeklilik promosyonu üzerine sorulan bir soru üzerine emeklilik promosyonuyla ilgili bilgi verdi. Emekli vatandaşların sorunlarını dinledi ve bu sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi. Başbakan Yıldırım, yaşlı vatandaşların yeni yılını kutladı ve hediye verdi. Sohbet sırasında bir yaşlı vatandaş ise şiir okudu.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sincan'daki Güngörmüşler Konağı'nı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Güngörmüşler Konağı'nda emeklilik promosyonu üzerine sorulan bir soru üzerine emeklilik promosyonuyla ilgili...
30 Aralık 2016 Cuma 18:13
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