(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım grup toplantısında konuştu 5

Haber Bahar DEMİREL-Nursima KESKİN ANKARA, () ANKARA - Başbakan Yıldırım'dan 'bayrak' açıklaması Diplomatik teamül geliştirmek gibi bir uygulamamız olamaz (1) AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bugünlerde bir bayrak hikayesidir, gidiyor. Irak anayasasına göre, Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu vardır, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Irak anayasasının gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz dedi. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de düzenlenen AK Parti grup toplantısında hitap etti. Toplantının başında, 28 Şubat'ın yıl dönümünde, 28 Şubat ve sonrasında yaşananların kronolojik olarak derlendiği kısa bir film izletildi. 28 Şubat'ta yaşananlar üzerinden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vurgusu yapan Yıldırım, Orada milli iradenin nasıl el değiştirdiğini çarpıcı şekilde tekrar hafızalarımızı yokladık, gördük. Biz niye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz Diyoruz; çünkü millet, yetkiyi sandıkta doğrudan kendisi verecek. Milletin verdiği yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla tezgahlarla değiştiremeyecek. Onun için 16 Nisan'da milli iradenin tesisi için hazır mıyız Maşallah, siz işi bitirmişsiniz diye konuştu. TÜRKİYE, IRAK ANAYASASININ GEREĞİ NEYSE SAYGI DUYAR Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Türkiye temasları kapsamında, hangi konuların görüşüldüğünü anlatan Yıldırım, ayrıca Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen ve tartışmalara neden olan bayrakla ilgili de konuştu. Başbakan Yıldırım, Dün IKBY Başkanı Sayın Mesud Barzani ile bölgedeki gelişmeleri konuşup, terörle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gelişmesi, PKK'ya karşı iş birliğinin artırılması ve terörle mücadelede etkin bir çalışma yapılması konularını ele aldık. Bugünlerde bir bayrak hikayesidir, gidiyor. Irak anayasasına göre, Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu vardır, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır. Dünyada da bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Irak anayasasının gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz dedi. PKK'NIN KÜRTLERİ TEMSİL ETTİĞİ İDDİASI KOCA BİR YALAN 'Kürt kardeşlerimizle bizim sorunumuz yoktur' diyen Yıldırım, şöyle devam etti Irak'ta, Suriye'de yaşayan, terörle iç içe olmamış, teröre bulaşmamış Kürtler; bizim kardeşimizdir. Ülkemizdeki Türk, Kürt kökenli kardeşlerimiz de bizim başımızın tacıdır. Kürtlüğüyle bu vatandaşlarımız ne kadar iftihar etse o kadar yeridir. Ama şunu da unutmayalım. PKK'nın Kürtleri temsil etmesi, PKK'nın Kürtlerin dertleriyle dertlenmesi iddiası da koca bir yalandır. Problem, Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını dar eden terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. Bu terörle mücadeledeki amacımız da orada yaşayan onurlu, Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizi bu terör örgütünün belasından kurtarmaktır. Yaptığımız budur 'RAKKA' AÇIKLAMASI TERÖR UNSURLARI DESTEK AMACIYLA KULLANILIRSA BU OPERASYONLARDA KATİYEN OLMAYIZ Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, olası Rakka operasyonunun da ele alındığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi Türkiye'nin Bab operasyonunu başarıyla tamamlamasından sonra DEAŞ terör mensuplarının Rakka'dan çıkarılması konusunda da ABD, koalisyon güçleri, Rusya ve diğer paydaş ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiş bir kararımız yoktur. Verilmiş bir kararımız şudur. Rakka'da, PKK'nın yok edilmesiyle ilgili olarak PKK'nın kuzeni konumundaki, eşiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda katiyen olmayız. Hiçbir terör örgütüyle biz yan yana olamayız. Hele hele canımızı acıtan, enerjimizi azaltan bu alçak PKK terör örgütünün akraba örgütleriyle de hiçbir operasyonun içinde olmayız. ABD'ye söylediğimiz çok açık ve nettir. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız Bu, Türkiye-Amerika stratejik ortaklığına hiçbir şekilde uygun düşmeyecek bir harekettir