ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'yi Resmi Konut'ta kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'yi Resmi Konut'ta kabul etti.
11 Ocak 2017 Çarşamba 13:12
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