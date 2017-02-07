ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wırtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wırtu ile görüştü
ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wırtu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
07 Şubat 2017 Salı 16:33
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