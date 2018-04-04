(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu (1)
04 Nisan 2018 Çarşamba 17:32
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