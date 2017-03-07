ANKARA () Başbakan Yıldırım, engelli vatandaşları işaret diliyle 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için "evet" demeye davet etti. Başbakan Yıldırım, işaret diliyle 'Tabii ki evet', 'Tüm kalbimle evet' çağrısında bulundu.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan işaret diliyle 'Evet'e davet
ANKARA () Başbakan Yıldırım, engelli vatandaşları işaret diliyle 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için "evet" demeye davet etti. Başbakan Yıldırım, işaret diliyle 'Tabii ki evet', 'Tüm kalbimle evet' çağrısında bulundu.
07 Mart 2017 Salı 12:35
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