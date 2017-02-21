(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti (6)

Ümit KOZAN-Bahar DEMİREL-Nursima KESKİN / ANKARA, () - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısındaki konuşması sırasında, salondaki bir grup ziyaretçiye bozkurt işareti yaparak, seslendi. Yıldırım, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, 'Önce memleketim, önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık. Nasıl unuturuz?" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında hitap etti. Bazı ülkelerden, son dönemde, terörü destekleyen ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseldiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "İsmi ne olursa olsun, bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit unutulmasın ki yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde, bazı ülkelerden terörü ve şiddeti desteleyen ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail Meclisi'nin ezan kısıtlaması Avrupa'da yükselen İslam karşıtı söylemler çok ama çok tehlikeli bir gelişmedir" diye konuştu. "PENSİLVANYA'DAKİ FİTNE YUVASINDAN 'HAYIR' OYU TALİMATI ÇIKIYOR" Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, terör örgütlerinin 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü dile getirerek, "Siz bakmayın, 'Hayır' türküsüyle milletin içini karartan bu felaket tellallarına. Ne diyor bu tellallar? 'Ülke bölünecek'. Bu referanduma 'Evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil, koşa koşa 'Evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten? Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? FETÖ terör örgütü 'Hayır' kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'Hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'Evet' derler mi? Demezler. O yüzden de 'Hayır' diyorlar" dedi. "İŞSİZLİKTE İSTEMEDİĞİMİZ UFAK TEFEK OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI" Ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Son dönemde işsizlikte istemediğimiz ufak tefek olumsuzluklar yaşandı; ama bunlar geçici. Bunların hepsini aşıyoruz. 2016 yılının sonunda almaya başladığımız kararlar yavaş yavaş etkilerini göstermeye başladı. İşte görüyorsunuz. Döviz kurlarındaki iniş devam ediyor. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar, aşağı doğru inerken sus pus ağızlarını; bıçak açmıyor. İstihdam seferberliği başlattık. İnşallah 2017, istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak biz de destek adımlarımızı attık. İşe gereceklere destek olmak için vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi imkanlar getirdik" 20 BİN 127 ÖĞRETMEN ATAMASI, İŞLEMLER MART'TA Konuşmasında, öğretmen adaylarına atama müjdesi veren Başbakan Yıldırım, "Öğretmen adaylarımız içinde bir müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor" dedi. "TÜRKİYE'NİN ETRAFINI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EGEMENLİK ALANI OLARAK PARSELLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye'nin uluslararası ve bölgesiyle ilişkilerinin ele alındığını belirten Başbakan Yıldırım, "Fırat Kalkanı Harekatı'nı konuştuk. Daha ötesini Münbiç ve Rakka'yı konuştuk. Şu bilinmelidir ki Türkiye'nin etrafını terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun hiç fark etmez, ister dayı olsun ister yeğen olsun ister kuzen olsun ister kardeş olsun, bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında ayrım yapanların şunu iyi bilmesi lazım. Bizim için PKK eşit YPG eşit PYD eşit DEAŞ eşit FETÖ. Hepsi aynı derecede terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek. Bab'da şehrin tamamı kontrol altına alındı. Şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Bu yüzden şehirde güvenliğin tam olarak sağlanması bir miktar daha zaman alacak" diye konuştu. "FETÖ GELECEK, HESAP VERECEK" Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Devleti FETÖ denen illetten temizleme konusunda da aralıksız çalışıyoruz. ABD'li yetkililerle iade konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yönetimin bu konuda daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun FETÖ gelecek, hesap verecek" dedi. BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ŞİLİ'YE KADAR UZANACAĞINIZA ŞİLE'YE GİTSEYDİNİZ Anayasa değişikliği referandumu için yürüttüğü 'Hayır' kampanyası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak ne varsa bunlar 'Hayır' dediler. Şimdi de Türkiye'nin demokratik dönüşümünü engellemek için kampanya başlattılar. Buradan açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum. Kılıçdaroğlu, halk oylaması için bir ilham peşinde. Nerede bulmuş ilhamı? Şili'de. Adamlar bir film yapmış, CHP de ondan medet ummuş. Tamam, anladık. Uzun yıllar halka güvenmediniz. Seçkin takıldınız; ama hani değişiyordunuz? Hani artık halkı esas alacaktınız? Şili'ye kadar uzanacağınıza Şile'ye gitseydiniz. Bu ülkenin köylerine, kasabalarına gitseydiniz. Gidip, de bir kahvehanede otursaydınız bizim bilgilerden daha çoğunu orada size öğretirlerdi. Şili'ye boşu boşuna niye gittiniz? Ama kafa takılmış, farklı. Kafa bu ülkeye yabancı, halkın aklına güvenmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz. Nereye gidersen git" "REJİMİN ADI BELLİ, CUMHURİYET" 'Rejim değişikliği' tartışmalarına da değinen Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla muasır medeniyetler seviyesini yakalamaya çalışıyoruz. Milletin adamları merhum Özal'ın, merhum Türkeş'in, merhum Yazıcıoğlu'nun, merhum Menderes'in, merhum Erbakan'ın özlem duyduğu, gerçekleştiremediği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçiyoruz. Rejim meselesi, diyerek meydanlarda konuşacaklar, kendilerini boşa yormasın. Rejimin adı belli, cumhuriyet. Milletiyle, üniter yapısıyla, bölünmez, bir ve beraber cumhuriyet. Biz, iki başlı yönetim biçimini değiştirerek, güçlü meclis yapısıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz" "SİYASET ANLAYIŞIMIZDA HİZMET EDERKEN SEÇMEN AYRIMI YAPMAK YOK" Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bir de tutturmuşlar 'Efendim, cumhurbaşkanı partili olur mu?'. Olur, bal gibi olur. Kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olmadan önce hem AK Parti'nin genel başkanıydı hem de başbakandı. Başbakan olarak Türkiye'yi kim imar etti yeni baştan? Erdoğan ve arkadaşları. Millete hizmetlerden faydalanırken, partisi mi soruldu? Bizim siyaset anlayışımızda hizmet ederken, seçmen ayrımı yapmak asla yoktur. Bizim için geçerli tek kural, hizmette siyaset olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meşru yönetim erkleri arasındaki koalisyonu güçlendiriyor" diye konuştu. BAŞBAKAN'DAN BOZKURT İŞARETİ Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında bir ara, bozkurt işareti yaparak, grup toplantısının yapıldığı salondaki ziyaretçilere seslendi. Yıldırım, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, 'Önce memleketim, önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık. Nasıl unuturuz?" dedi.