(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda konuştu: Toplam yatırım tutarı 19.6 milyar TL (4)
24 Ocak 2017 Salı 12:50
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