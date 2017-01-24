ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler ile Halklar Meclisi başkanlarıyla görüştü
ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
24 Ocak 2017 Salı 15:30
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