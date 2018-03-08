ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.
08 Mart 2018 Perşembe 17:59
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