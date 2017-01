(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı? (2)

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Meclis'te de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da kol kola 'hayırcılar korosu'na katılacak. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine?" dedi. Başbakan Yıldırım, GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'na katıldı. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen lansmanda, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da yer aldı. Tanıtım programında hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin çalışkan ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Projeden beklentimiz büyük. Proje vesilesiyle gençlerimizin kültüre, sanata ilgisi ve katılımı artacak. Kültür ve sanatla dağarcığını zenginleştiren, kendini geliştiren genç dimağlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var. Terörü yok etmek istiyorsak her türlü ayrışmayı yok etmek istiyorsak daha fazla bu konulara kafa yormamız gerekiyor. Bu ülke sadece alt yapı tesisleriyle gelişmiyor. Bütün maddi kalkınma adımlarını atarız; ama insan kalitesini, insan kaynağını yükseltemezsek kurduğumuz yapılar er ya da geç atıl kalır. İşlemez hale gelir" diye konuştu. "GENÇLERİMİZİ KÜLTÜR SANATIN ÇEŞİTLİ DALLARINA KAFA YORMAYA DAVET EDİYORUM" GENÇDES'in gençlere destek projesi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, projeyle ilgili şöyle konuştu: "Gençlerimiz, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremedikleri projeleri hayata geçirecek. Biz hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz. 2017 yılında 54 milyon Türk Lirası tutarında kaynak ayırıyoruz. Gençlerimizi, kültür ve sanatın çeşitli dallarına kafa yormaya davet ediyorum. Gençlerimizin hem bilgili hem donanımlı yetişsinler istiyoruz. Biz gençlerimizin insani değerlerini, ahlaklarını yitirmesinden iyiye ve güzele yönelsinler istiyoruz. 15 yıldır gerçekleştirilen projelerle gençlerimizin yolunu açmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana gençlerimize destek olmak için her alanda büyük bir gayret içerisindeyiz" CHP'YE 'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ' TEPKİSİ: CHP'NİN KAFASI YAŞLANMIŞ, DÜNDE KALMAYI TERCİH EDİYOR Hükümetin, birçok alanda gençlerin önündeki engelleri kaldırdığına dikkat çeken Yıldırım, anayasa değişikliği üzerinden CHP'yi eleştirdi. CHP'nin anayasa değişikliğine neden karşı çıktığını anlamadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "İnşallah milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içerisinde olacak. Bugüne kadar gençler seçilsin ama seçilmesin; dediler. Ben anlamıyorum, CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün, dünde kaldı cancağızım. Bugün, yeni bir gün. Yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti, yeni şeyler söyleyen, yeni şeyler yapan bir iktidardır" dedi. "HDP AYAĞINI KALDIRIYOR, CHP ONUN YERİNE BASIYOR" 'Rejim değişikliği' tartışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bu anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. 'Rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor'. Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Meclis'te de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da kol kola 'hayırcılar korosu’na katılacak. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu. Cumhurbaşkanını seçtirmedi. Millet, ben seçiyorum; dedi. Cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak. Bunun dışında bir şey yok. Anayasanın özü budur. Cumhurbaşkanını kendi seçiyorsa yetkilerini de sorumluluğu da o verecek. İki sandık arasında görevi verecek. Hesabını da soracak. Olay bundan ibaret. Kimse abartmasın. Ne rejim derdi var ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var. Aksine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ülke, bütün mezhepleriyle bütün meşrepleriyle herkes daha çok kucaklaşacak; milli irade daha da hakim hale gelecek"