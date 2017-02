(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Ankara Arena'da 25 Şubat'ta kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz (4)

Ümit KOZAN-Bahar DEMİREL-Nursima KESKİN / ANKARA, () - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin referandum kampanyasının başlayacağı tarihi açıklayarak, "25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz. O gün, Türkiye'nin kalbi Ankara Arena'da atacak. Bütün çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara, tahriklere kapılmak yok. Hayırcı blok, yalan ve itiraflarla bu süreci sakatlamaya çalışıyor. 2 ay boyunca memleketin her yerini karış karış gezeceğiz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında hitap etti. Anayasa değişikliği referandumu ile darbe ürünü anayasanın değiştirileceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Mevcut anayasa, artık milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu anayasa, 1982 model. Yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, ne diyor? 'Bir ittirirsek çalışır belki'. Çalışmaz kardeşim, çalışmaz. Milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek. Darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek. 'Evet' mührünü vuracak ve işi bitirecek. Bunlar 'Hayır' kelimesinden sevimli iki şey türetirsek milleti ikna ederiz zannediyorlar. Bırakın kelime oyunlarını. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez" diye konuştu. "TERÖR ÖRGÜTLERİNİN 'HAYIR' DEDİĞİ YERDE, VATANDAŞLARIM AYNI SAFTA OLMAYACAK" Terör örgütlerinin referandum için 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü dile getiren Yıldırım, "PKK, FETÖ, DEAŞ, sırtını PKK'ya yaslamış HDP 'Hayır' diyor. Bunlardan ses çıkmıyor. CHP, 'Niye böyle konuşuyorsun?'. Be kardeşim, biz vatandaşımızın kararına boynumuz kıldan ince. Biz vatandaşımıza bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Terör örgütleri hep beraber, koro halinde 'Hayır' propagandası yapıyorsa bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşlarımız için bir işareti var. Biz bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa gidip, yapacak. Terör örgütleri 'Hayır' dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Bu ülkede terör örgütlerinin gittiği yoldan giden hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütü ülkemizin de milletimizin de bayrağımızın da toprağımızın da düşmanıdır" dedi. "BAB, BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI" Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na değinen Başbakan Yıldırım, El Bab'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını belirterek, "Bütün bu mücadeleden sonra Bab da nihayet büyük ölçüde kontrol altına alındı. Amacımız terör örgütlerinin cirit attığı bölgelerden Türkiye'ye uzanan koridorların açılmasının önüne geçmek. Çok şükür, en başından beri bu gayretlerimiz boşa gitmedi; amacına ulaştı. Ancak su uyur, düşman uyumaz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. "MAHKEME GİBİ ÇALIŞACAK; İTİRAZLARI İNCELEYİP, KARARA BAĞLAYACAK" Yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeniden değerlendirme mekanizmasının hayata geçirildiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Uluslararası, taşeron bir örgüt olan bu katil güruhu takibimizdedir. Kamuda incelemeler, arındırmalar dikkatle devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan kim olursa olsun hukuk içerisinde mutlaka gereği yapılıyor. Yapılmaya da devam edilecek. Araştırmalar sırasında yeniden değerlendirme imkanı da getirdik. Diyelim ki atılanlar kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bunun da tabi ki hukuk devletinde bir karşılığı olması lazım. Son çıkarılan KHK ile yeniden değerlendirme mekanizmasını hayata geçirdik. Bir nevi mahkeme gibi çalışacak, idare adına bütün bu itirazları inceleyip, karara bağlayacak. İtirazlar haklı görülürse göreve iade edilecek. Aksi olursa itiraz sahibinin yargı yolu açılmış olacak. Çıkan karar neyse o kararın gereği de yerine getirilecek. Nitekim son kararnameyle haklı olduğu anlaşılan bazı kamu görevlileri, görevlerine iade edildi. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa olmazımızdır" "UMUYORUM TERÖRİST BAŞININ İADESİ KONUSUNDA SOMUT ADIMLAR ATILACAK" Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "FETÖ'nün ele başısının iadesi için de girişimlerimiz devam ediyor. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci dereceden sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz. Bizim açımızdan bu kabul edilir bir şey değildir. Biz bu darbe girişiminin planlayıcısının, azmettiricisinin Pensilvanya'daki terörist başı olduğunu daha önce Amerika makamlarına ilettik. Hazırladığımız dosyalarda hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde bütün kanıtları teslim ettik. Yeni yönetimin bu konudaki adımlarını bekliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Umuyorum ki Amerikan yönetimi tarafından bu terörist başının iadesi konusunda somut adımlar atılacaktır" diye konuştu. "DÖVİZ KURUNDAKİ OYNAKLIK GEÇİCİ" Ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Yıldırım, "Birkaç hafta için döviz kurlarında bir hareketlenme oldu. Şimdi yüzde 7'ye, yüzde 8'e varan düşüş var. 'Battık' diyenlerin sesi çıkmıyor. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurundaki oynaklık geçicidir. Etkileri çok ama çok sınırlı kalacaktır. İnşallah 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Yazla birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte ekonomide de demokraside de ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulmuş olacağız" dedi. "KIŞKIRTMALARA, TAHRİKLERE KAPILMAK YOK" AK Parti'nin referandum kampanyasını 25 Şubat günü Ankara Arena Spor Salonu'ndan başlatacağını duyuran Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, dev reformlar ve hizmetlerle buluştu. O yüzden 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması çok önemli. Bu halk oylamasında sandığa giderken, şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız. Milli duygularımızla hareket edeceğiz. Çünkü mesele, memleket meselesi. Bütün AK Parti teşkilatımızla önümüzdeki 2 ay içerisinde sahadayız. Ama önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz. O gün, Türkiye'nin kalbi Ankara Arena'da atacak. Bütün çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara, tahriklere kapılmak yok. Hayırcı blok, yalan ve itiraflarla bu süreci sakatlamaya çalışıyor. 2 ay boyunca memleketin her yerini karış karış gezeceğiz" "NEREDE OY KULLANACAKLARSA DÜZELTMEYİ YAPMALARI GEREKİYOR" Referanduma ilişkin seçim takvimiyle ilgili de hatırlatmalarda bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Seçim takvimi belli oldu. 16 Nisan Pazar günü sandığa gidiyoruz. Ancak ondan önce yapılacak işler var. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Seçmen listeleri güncellenecek. Ben buradan önemli bir hatırlatma yapıyorum. Bu askılara bakacağız. İkametinizi değiştirmeye lüzum yok. Seçmen kütüklerine bakıp, nerede oy kullanacaklarsa bu düzeltmeyi yapmaları gerekiyor. Yani 18 Şubat ile 10 Mart arasında bu işleri ihmal etmeyelim"