(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir (6)

AMASYA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "'Bu anayasayı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için yapıyor' diyorlar. Anayasa değişikliği, Erdoğan için değil; her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim, benlik davamız yok" dedi. Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Amasya mitinginde konuştu. Yavuz Selim Meydanı'ndaki mitingde halka hitap eden Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "'Bu anayasayı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için yapıyor' diyorlar. Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok. Hepimiz faniyiz. Az yaşa, çok yaşa; ölüm gelir başa. Onun için milletimizden saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Ne yaparsak millet için yaparız, milletin dediğini yaparız. Bugün de ne yapıyorsak sizinle ve birlikte yapıyoruz" diye konuştu. "YALAN BUNLARIN ARTIK SANATI HALİNE GELMİŞ" Muhalefetin 'Güven oyu kaldırılıyor, Meclis zayıflatılıyor' eleştirilerine yanıt veren Yıldırım, "Be kardeşim, vatandaşın güven oyundan daha büyük güven oyu olur mu? Vekillerin güven oyuna mı bırakalım? Sandıkta seçiminizi yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçimler belli olur olmaz hemen iş başı yapıyor. Birinci yanlışı düzelttik. İkinci yanlış, 'Efendim, Meclis gelecek değişiklikle etkisiz hale geliyor'. Külliyen yalan. Yalan bunların artık sanatı haline gelmiş. Meclis, aksine daha da güçleniyor. Yalanda bunların hiçbir ölçüsü yok. Bunların hayatı 'hayır'. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe 'Evet' dediler?" dedi. "BU SİSTEM BABA İLE OĞLU BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR" Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Meclis'i feshetme, diye bir şey yok. Meclis'te diyelim ki cumhurbaşkanı ile Meclis arasında bir anlaşmazlık var. İşler yürümüyor. Olmadı mı? Hatırlayın. Çankaya'nın şişmanı, bilmem neyin düşmanı; diye rahmetli Özal'a Demirel orada adamın ecelsiz gitmesine sebep oldu. Sürekli tenkit, sürekli hakaret. Sonra Ecevit, Ahmet Necdet Sezer'i seçti. Kısa süre sonra onlar da papaz oldular. Bu sistemin arızasından kaynaklanıyor. Bu sistem, baba ile oğlu birbirine düşürür. Onun için değişmesi lazım. Keyfi bir iş yapmıyoruz"