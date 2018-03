(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA ))Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürüten Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, ''Güvenlik güçleri Afrin'i çevrelemiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılar, jandarma, polis, korucu ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa, o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın başka bir yer ''dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak için özel uçakla Konya'ya geldi. Havalimanında Konya Valisi Yakup Canbolat, protokol üyeleri ve Ak Parti milletvekilleri tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kongrenin yapılacağı Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'ne geçti. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve partililer katıldı. DAVUTOĞLU, SURİYE POLİTİKASINA DEĞİNDİ Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Suriye politikasına değinerek, şunları söyledi: ''Şunu başta Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi konuşanlar bilmelidir. Türkiye'nin Suriye politikası her daim Suriye halkının ve Suriyelilerin iradesiyle aynı ölçüde gerçekleşmiştir. Bu politikanın esası öncelikle barışçıl çözümdü. Öncelikle bu Esad'ı, kendi ordusunu, kendi halkına ileri sürmemek için ikna etmeye çalıştık. O bunu dinlemeyince mülteciler kapımıza geldiğinde o zavallı kardeşlerimize kucak açtık, doğru da yaptık. Suriye muhalefeti barışçıl bir çözüm için yer aradığında ülkemizi açtık. Eğer açmamış olsaydık, bugün Cenevre'de Türkiye ile birlikte oturan Suriye muhalefeti olamazdı. Suriye halkının içinden çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türkiye tarafından özellikle sınırlarımızda güvenlik müdahil grup olarak tutuldu. Doğru da yaptık. Bugün eleştirilen o ÖSO'nun yiğitleri, yiğit Mehmetçiklerimizle aynı topraklarda kan döküyor. Selam olsun Suriye'nin yiğit insanlarına ve onlara yardıma koşan selam olsun Mehmetçiğe.'' 'TROL AHLAKSIZLIĞI, TERÖR AHLAKSIZLIĞIDIR' Davutoğlu, parti içindeki trol ahlaksızlığı yapıldığına belirterek, şöyle konuştu: ''Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta içinde 'Ahlaksız troller' diyerek bir kesime yönelik yaptığı doğru ve haklı çıkışı buradan teyit ediyor, takdirle karşılıyoruz. Bir hareket içinde ya dava ahlakı olur, ya trol ahlakı. İkisi birden olmaz. Trol ahlakı bu hain FETÖ çetesinin bize bulaştırdığı bir hastalıktır. Kimliğini saklayan, kişiliğini saklayan, haysiyetsiz bir takım insanlar, sosyal medyanın perdesi arkasına saklanıp, bu davaya ömrünü, gecesini, gündüzünü terini katmış olan insanlara itibar suikastı yapmaya kalktılar. Bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bu trol ahlaksızlığına seferberlik ilan etme günüdür. Kim bu hareketin içine dikta sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirlerine karşı kışkırtmaya kalkarsa, kim en ağır iftiralarla sahte kimliklerin arkasına saklanıp bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız. Çünkü trol ahlaksızlığı, aslında ahlak terörüdür. Terörün iyisi kötüsü olmadığı gibi trolün de iyisi kötüsü, bizim yanımızda bizim karşımızda olanı olmaz. Asla gıybet etmeyelim. Birbirimizle tartışalım; ama asla gönül kırmayalım. Bu davaya baş koyalım ama dava arkadaşımızın gönlüne asla herhangi bir yanlış kanaat koymayalım.'' BAŞBAKAN: RACO'YU TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİLER Davutoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başkan Binali Yıldırım, 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi. AFRİN ÇEVRELENMİŞ DURUMDA TSK tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Yıldırım, Afrin'in güvenlik güçleri tarafından çevrelendiğini belirtti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Güvenlik güçleri Afrin'i çevrelemiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılar, jandarma, polis, korucu ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdide varsa, o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın başka bir yer. Nerede bu ülkenin sınırlarını, can ve mal güvenliğine tehdit olursa, orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz. Irak'ta, Suriye'de yaşayan mazlum insanlar, bu örgütlerden çok çekti. Hem güvenliğimiz sağlama hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını, hukukunu temin etmek için bu operasyonları yapıyoruz. Bu operasyon, Avrupa'nın barışı içinde, dünyada küresel barış içinde gereklidir. Terör örgütleriyle işbirliği yapanlar, terör örgütlerine sempati besleyenlerin, eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakım olmasını, kan ve gözyaşına son verilmesini istiyoruz. CUMHUR İTTİFAKI Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti'nin MHP ile yapacağı Cumhur ittifakıyla Yeni Kapı ruhuna sahip çıkıldığını belirtti. Yıldırım, ''Ak Parti, MHP ile Yeni Kapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdik. Mesele memleketse gerisi teferruat. Cumhur ittifakıyla genel seçimlerde birlik ve beraberliğini sağlayacağız'' dedi. Seçim ittifakının düzenleyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını ve yasal zeminin kavuşturulmaya çalışıldığını ifade eden Yıldırım, ''Baraj iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacak. Dolayısıyla geçmiş dönemde gizli, kapaklı yapılan ittifakları artık ihtiyaç olmayacak. Her şey şeffaf ve meşru olarak bir araya gelen partiler seçim öncesinden birlikte gidecekler. Bu düzenlemeleri yaptık. Ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Ne diyor? Efendim bu bir koalisyondur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak, gizli, kapaklı ittifak yapan kimdi? Bunlardı. 14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu. Bunlar kurdu. Çatı adayını kimler getirdi? Bunlar getirdi. 16 Nisan halk oynamasında ne kadar millet düşmanı varsı, birlikte 'hayır' cephesini kurmaya kalkışan sizler değil miydiniz? Bizim evde oyların yarısı CHP'ye yarısı HDP'ye diyen senin genel başkan yardımcın değil miydi? Şimdi artık her şey meşru, şeffaf ve partiler bir araya gelecek ve partiler seçime birlikte girecek. Olay bu kadar açık ve nettir'' diye konuştu.