(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: 15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık

Ümit KOZAN -Aliye ULUSOY /ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Uluslararası Demokrasi Kongresi'ne katıldı. Başbakan Yıldırım konuşmasında, "Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1 buçuk milyon hektar arttı. Yangınla mücadele çalışmalarında bugüne kadar 113 orman şehidimiz oldu. 15 yıldır ülkemizi ağaçlandırma ve ormancılık alanında yapılan çalışmalarla önemli bir yere getirdik. 15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık " ifadelerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım bugün "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" Temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'ne katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Kongre'de yaptığı konuşma şöyle: " 15 Temmuz bizim için artık takvimdeki günlerden biri değildi. Bizim için demokrasi şehitlerimizi anma günüdür. 16 Temmuz sabahı nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıksa , bundan böyle 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin demokrasi dışı güçlerin heveslerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu günü bu ülkeye kazandıracağız. Hiç bir girişim, alçakça provokasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak. 15 Temmuz'un ardından demokrasi ve hukuk için istiklal ve özgürlük için hükümet ve muhalefet olarak bir olduk beraber olduk. Yenikapı ruhunu tekrar yaşattık. Basınımızda o gece darbeye karşı çok önemli bir sınav verdi. Türkiye otoriteleşiyor diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. 16 Nisan'da milletimizin evet oylarıyla büyük bir değişime imza atacağız. " "ORMANLIK ALANLARIMIZ TOPLAMDA 22 BUÇUK MİLYON HEKTARA ULAŞMIŞTIR" Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında Türkiye'nin orman varlığına değindi. Başbakan Yıldırım, " Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1 buçuk milyon hektar arttı. Yangınla mücadele çalışmalarında bugüne kadar 113 orman şehidimiz oldu, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 15 yıldır ülkemizi ağaçlandırma ve ormancılık alanında yapılan çalışmalarla önemli bir yere getirdik. 15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık. Yaklaşık 4 milyar fidan diktik. Türkiye halen dünyada orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri. Ormanlık alanlarımız iktidarımız döneminde yüzde 6'dan fazla artarak toplamda 22 buçuk milyon hektara ulaşmıştır. Her ilde bir orman projesi başlattık. 2003'ten bugüne kadar 145 şehir ormanı kuruldu. Tüm dünyada ormanlık alanlar azalırken Akdeniz kuşağı gibi yangına son derece hassas bir coğrafya da orman varlığını arttırabilmeyi başardık. Ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi haline getirdik. Erozyonla mücadelede ülkemiz dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır " diye konuştu. "AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞI OLARAK SİZE KARŞI BİR GÖREVİM VAR" Uluslararası Demokrasi Kongresi katılımcılarından Fransa Hristiyan İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Pierre Jean Coulon, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:" Türk vatandaşları bu musibete karşı cesurca mücadele ettiler. Bu musibetlerin dışardan geldiğini biliyoruz. Ben Avrupa toplumlarının çoğu gibi yanınızdayım. Avrupa birliği vatandaşı olarak size karşı bir görevim var. Sayın Başbakan demokrasilerimiz birbirinden farklıdır ama herkes birbirine saygı duymalıdır" Coulon konuşmasını Türkçe evet diye bağırarak sonlandırdı.