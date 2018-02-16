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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme oranının, AK Parti hükümetleri zamanında arttığını belirterek, "Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye, ortalama yılda...

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme oranının, AK Parti hükümetleri zamanında arttığını belirterek, "Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye, ortalama yılda 4,7 oranında büyümüş. İyi bir rakam; ama AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye'miz, yüzde 5,7 büyümüş. Türkiye, 1923'ten beri 4,7 yerine, 5,7 büyüseydi bugün ekonomimiz 3 kat daha büyük olacaktı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te, partisinin Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede partililere seslenen Şimşek, 2019 seçimlerine az zaman kaldığını hatırlatarak, partilileri seçimler için çalışmaya çağırdı. AK Parti hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik gelişmelerden bahseden Başbakan Yardımcısı Şimşek, şunları söyledi:

"Siyaset, ülkede refah için iş ve aş için yapılır; ülkenin daha saygın bir konuma gelmesi için küresel ve bölgesel anlamda büyük bir rol oynaması için vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması için yapılır. Siyaset, özetle bir ülkede eğer refahı artırıyorsa başarılıdır. Refahın bir göstergesi de büyümedir. Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye ortalama yılda 4,7 oranında büyümüş. İyi bir rakam; ama AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye'miz, yüzde 5,7 büyümüş. Şimdi şunu diyebilirsiniz. 'AK Parti, bu kadar başarılı ama sadece 1 puan farkla büyüme yaşanmış' Sakın öyle düşünmeyelim; çünkü birikimli etkisiyle Türkiye, 1923'ten beri 4,7 yerine, 5,7 büyüseydi bugün ekonomimiz 3 kat daha büyük olacaktı."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede oy verme işlemine başlandı.

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