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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Kaynak: Askerimiz başörtülü komutana selam duracak

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, 2007'de eşi başörtülü olan adayın Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği tartışmalarının yapıldığını söyleyerek, "Şimdi Allah'a hamdolsun 10 sene sonra başörtülü...

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, 2007'de eşi başörtülü olan adayın Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği tartışmalarının yapıldığını söyleyerek, "Şimdi Allah'a hamdolsun 10 sene sonra başörtülü bir komutana selam duracaktır bizim askerimiz. Hem de şerefle, gururla, onurla" dedi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde, sivil toplum kuruluşları ile esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Türkoğlu Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da katıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde 27 Nisan 2007'de yayınlanan e-muhtıra sonrası yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine değinen Veysi Kaynak, şöyle konuştu: "AK Parti'nin o tarihte zannediyorum 357 milletvekili vardı. 357 milletvekiline siz, 'Asla Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Nasıl söylediler? Anayasa Mahkemesi'ni alet ederek. Bir yandan milletin seçtiği 357 milletvekili var, bir yandan da 9 kişilik, 11 kişilik her neyse bir Anayasa Mahkemesi var. Milletin iradesinin, milletin meclisinin üzerine konulmuş bir vesayet organı var. Ve o zaman 'e-muhtıra' diye bildiğimiz 27 Nisan'da, o gece Genelkurmay'ın sitesinden ültimatom yayınlarlarken, söyledikleri şuydu; 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı Cumhurbaşkanının eşi başörtülü ise, benim askerim eşi başörtülü komutana selam durmaz' dediler. Siz öyle bir milletsiniz ki 'Eşi başörtülü Cumhurbaşkanına selam durmaz' diyenler, bugün 28 Şubat'ta hanımefendilerin başı örtülü başı açık asker olmasının, komutan olmasının, harp pilotu olmasının önünü açan bir düzenlemeye şahit oldular. Şimdi Allah'a hamdolsun 10 sene sonra kendisi, başörtülü bir komutana selam duracaktır bizim askerimiz; hem de şerefle, gururla, onurla."

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