(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti olarak terörle mücadele konusunda azmimiz ve kararlığımızdan asla geri adım atmayacağız" dedi.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti olarak terörle mücadele konusunda azmimiz ve kararlığımızdan asla geri adım atmayacağız. Bunların bir teki kalana kadar onu da ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye artık ensesine vurulup, ağzındaki lokması alınandan çıkmıştır. Türkiye kendi iddia ve tezlerini ortaya koyarak, kendi güvenliği için risk taşıyan ne unsur varsa nerede olursa olsun onu bulup, tepesine binmek durumundadır ve bugün bunu yapmaktadır. Bu bölgeyi Türkiye için bir tehdit olmaktan, bir risk olmaktan çıkarmak durumundayız. Mehmetçiğimizin milletin desteğini arkasına almak suretiyle sürdürdüğü bu operasyon planlandığı şekilde devam ediyor. Artık Afrin sınırlarına yaklaştık. Bugün Türkiye, Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil; orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır ve olmaya devam edecektir. Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz. Yurt içinde de bunlar, bitti bitiyor. Göz açtırmayacağız."



'EY GENEL BAŞKAN, HER GİRDİĞİN SEÇİMİ KAYBETTİN'



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Tüzük Kurultayı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı'mıza ‘diktatör’ ithamında bulunuyor, milletvekili arkadaşlarına parmak sallayarak, 'Benim rızam olmadan konuşursanız kapı burada' diyor. Bu ne lahana turşusu ne perhiz? 'Benden habersiz televizyona çıkarsanız yol orada, konuşamazsınız' diyor. Bir taraftan da 12 seçim kazanmış, her defasında milletin teveccühüne mazhar olmuş Cumhurbaşkanı'mızı 'diktatör' ilan etmeye çalışıyor. Ey genel başkan, her girdiğin seçimi kaybettin, hatta bazı seçimlerden önce kaybedersen bırakıp, gideceğini söyledin. Sen 'diktatör' olmuyorsun da 12 seçim üst üste milletin teveccühüne mazhar olmuş Cumhurbaşkanı'mız mı 'diktatör' oluyor? CHP genel başkanı, gerçek CHP’lileri sürmek istiyor, haberleri olsun. Amaç başkadır. Kılıçdaroğlu, CHP’yi kendisi için kurtarılmış bir parti olarak dizayn etmek istiyor. Amacı budur; çünkü Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dönük hangi güçlenme adımı varsa aynı Batı'dakiler, Türkiye düşmanları gibi ortaya çıkarak, anlıyoruz ki kaygısı Türkiye değildir. Kaygısı sadece kendi siyasi ikbali ve kendisini perde gerisinden oynatanların fikir ile düşüncelerini Türkiye toplumuna empoze etmekten başka bir şey değildir."