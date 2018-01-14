Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na soruşturma başlatıldı
CHP'nin İstanbul yeni İl Başkanına...
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...

(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP'li Kaftancıoğlu'nu eleştirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, "Sen İstanbul'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın...

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, "Sen İstanbul'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur? Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi?" dedi.

Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ülkenin menfaatleri, birlik ve beraberliği, muasır medeniyetler seviyesine yükselmiş bir vatan olması için çaba sarf ettiklerinin söyledi. Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirdi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Millet, vatan için çaba sarf ediyoruz ama bugün kurucu iradenin ortaya koyduğu siyasi parti olmakla övünen partinin siyasetçilerine bir göz atınız. Mesela dün yapılan kongrede İstanbul İl Başkanlığına bir hanımefendi seçildi. Bugün görüyoruz ki paylaşımlarında bu ülkeye en ufak bir sevdasının, aidiyetinin, hissinin, duygusunun olmadığı ortaya çıkıyor. Ne diyor ? 'Tarihte bugün Ermeni soykırımın başladığı gündür' diyor. Paylaşımı bu. 'Devlet katliam yapmak yerine kahramanca davransaydı daha iyi olurdu' diye paylaşımda bulunuyor. Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydası da olamaz. Sen İstanbul'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur. Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi ? Bir de çıkıp 'Benim partimi Atatürk kurdu' diyeceksin. Bunların hamasetini, istismarını yapacaksın. Vatansever milletimizin üyelerini, fertlerini istismar edeceksin, manipüle edeceksin, biz de bunları söylemeyeceğiz öyle mi?"

avuşoğlu, buradaki programının ardından Ak Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort