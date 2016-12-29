(Görüntülü Haber) Başbakan: Bizim yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimizi tercih edelim (5)

Aliye ULUSOY/ANKARA() Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu heyetini kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım," Bizim yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimizi tercih edelim. Olmayan ürün varsa tabi ki dışarıdan alacağız. Olan ürünlerimizi, kullanırsak o sektörü geliştirmiş olacağız. Kaynaklar bu ülkede kalacak daha fazla istihdam sağlanacak. Cari açığımız azalacak. Bu bir alışkanlığa, toplumsal şuura dönüşürse o zaman biz yerli sanayimizi sektörlerimizi geliştirebiliriz" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nu ağırladı. Başbakan Yıldırım," Küresel ticaretin büyümesi yavaşladı" dedi. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:" 2002 yılı Türkiye'nin çöküşünün yaşandığı yıldır. 2000-2001 krizinden sonra maalesef Türkiye elindeki bütün kazanımlarını kaybedip tekrar sıfırdan başlamak mecburiyetinde kaldı. Akgünlere hasret kalan millet 3 Kasım 2002'de artık yeter dedi. Söz milletin karar milletindir diyerek geleceğine yön çizdi. 2003 yılından itibaren de ülkemiz yeni bir döneme başladı. Dizlerinin üzerine çökmüş büyüme azmini yitirmiş bir Türkiye'yi sizlerden aldığımız güçle bugün dünyanın 16. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi haline dönüştürdük. Bugün yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese Türkiye Rusya Federasyonu ile birlikte imza koydu. Ümit ederiz ki bu Suriye'de yaşanan bugüne kadar acıların son bulması için önemli bir başlangıç olur. Siyasi ve coğrafi riskler dünyanın her tarafında artmaya devam ediyor. Küresel ticaretin büyümesi yavaşladı. Dünyanın büyümesi ile dünyanın ihtiyacı karşılaştırıldığı zaman büyüme ihtiyacı karşılanıyor cevap vermiyor. Küresel daralma söz konusu. Küresel daralmada mevcut refahın korunmasını bile bazı ülkelerde tehlikeye atıyor. Zenginleşme yerine fakirleşme riskini de ortaya çıkarıyor." "BÜYÜME ORANIMIZ BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ" Başbakan Binali Yıldırım , Türkiye'nin yıl sonunu istediği büyüme oranıyla kapatamayacağını bildirdi. Yıldırım,"Türkiye 2008 Krizi'nden küresel ortamların üzerinde bir büyüme yakalayarak bugünlere geldi. Toparlanmamız bir yıl bile sürmedi. 2009'un yarısında bir kötüleşme gördük. Süratle krizden çıkarak büyüme oranlarımız ortalamanın üzerine çıkarmayı başardık. 2008'den bu yana Türkiye yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 7 milyon vatandaşına iş buldu. Bu sene yine dünya da bir fırtına var. Dünya ekonomisinde daralma var. Büyüme oranlarında küçülme var. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu yıl sonunu istediği büyüme oranıyla kapatamayacak. İlk yarı iyi olmasına rağmen 3. çeyrekte geçirdiğimiz o darbe girişimi ve sonrasında küresel piyasalarda yaşanan sorunlar sebebiyle büyüme oranımız beklediğimizin altında gerçekleşti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen biz bu sene içerisinde şu tarihe kadar 410 bin vatandaşımıza yeni iş sağladık" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE BUNDAN SONRA DAHA FAZLA AKIL TERİNE YATIRIM YAPACAK" Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de 2017 yılının yatırım yılı olacağını söyledi. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:" Bütçe de yatırımları yüzde 30'a yakın oranda arttırdık. 2017'de Türkiye yatırım, üretim, istihdam, ihracat konularında bütün gayretini bütün imkanlarını ortaya koyacak. Bizim yetkin ve yeterli olduğumuz alanlarda kendi ürünlerimiz tercih edelim. Olmayan ürün varsa tabi ki dışarıdan alacağız. Ama olan ürünlerimiz, kullanırsak alırsak onlara öncelik verirsek, o sektörü geliştirmiş olacağız. Kaynaklar bu ülkede kalacak daha fazla istihdam sağlanacak. Cari açığımız azalacak. Bu bir alışkanlığa, toplumsal şuura dönüşürse o zaman biz yerli sanayimizi sektörlerimizi geliştirebiliriz. Türkiye bundan sonra daha fazla akıl terine yatırım yapacak. Alın teri zaten var. Ekonomi dimdik ayakta her şeyi ile dimdik işliyor." "TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET ETMEYE HAKKINIZ YOK" Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti. Yıldırım, "Terörle büyük bir savaş içerisindeyiz. Güney komşularımızdaki otorite boşluğu iç karışıklıklardan kaynaklı türeyen çeşit çeşit terör örgütleri var. Bunların hepsiyle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Suriye'den ve Irak'tan bazı dostlarımız terörle mücadele edeceğiz diye başka teröristlerin himmetine itibar ediyor. Bir terör örgütüyle başka terör örgütü ortadan kaldırılabilir mi? Bu mafyatik yöntemlerle bir yere varılabilir mi? Ümit ederiz ki yeni Amerikan Yönetimi burada Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar. Burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Avrupalı dostlarımıza da bir çift lafımız var. Kardeşim siz bu terör örgütünün yanında duran onların sırtını sıvazlayanlarla iş tutarsanız Türkiye'den şikayet etmeye hakkınız yok" dedi.