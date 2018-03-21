(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Açılış Töreni'nde konuştu (2)
21 Mart 2018 Çarşamba 21:56
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