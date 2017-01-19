ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile görüştü
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifnin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde...
19 Ocak 2017 Perşembe 17:27
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