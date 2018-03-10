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(Görüntülü Haber) Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de huzur içinde yaşanılması için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret...

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de huzur içinde yaşanılması için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan 'Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Julide Sarıeroğlu, Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere dua ederek şunları söyledi: "Rabbim Afrin'de ülkemiz için mücadele eden kardeşlerimizin yanında olsun, onları korusun. Bir yandan sınır ötesinde operasyon yaparken, ülkemiz için de reformlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Arka arkaya TBMM'den paketlerimizi çıkarıyoruz. Hem iş dünyamız için, hem çalışma hayatımız için, hem emekçi ve çiftçi kesimi açısından çok önemli düzenlemeleri arka arkaya gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin gücünün, istikrarının göstergesi. Ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemize tuzaklar da kursalar, ülkemizle ilgili planlar da yapsalar kaos hazırlıkları da yapsalar, bizi yolumuzdan asla alıkoyamazlar. Türkiye için hangi planları yaparlarsa yapsınlar." BAKAN TÜFENKCİ: MESELE ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEK 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın kentlerin geleceğinin biçimlendirilmesi için yapılan planlamalarda büyük payının olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci ise, Türkiye'de huzur içinde yaşanılması için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, "Avrupalı dostlarımız bunu anlamakta zorlansa da 'Hangi Türkiye'ye saldırı vardır?' soru işaretleriyle raporlar hazırlasalar da, gidip Kilis'e, Hatay'a, Cilvegözü'ne baksalar, esasında oradaki sivil şehitlerimiz her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Ama mesele gerçeği görmek değil. Mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" diye konuştu. Konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri, 'Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı'nın temelini attı.

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