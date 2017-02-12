(Görüntülü Haber) Bakanlar Arslan ve Elvan, Kars'ta STK temsilcileriyle buluştu (2)

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programının tanıtım toplantısına katılmak üzere Kars'tan sonra Ardahan'a geçti. Valilik önünde karşılanan bakanlar kendilerine kız çocukları tarafından verilen çiçekleri almayarak annelerine vermelerini istedi. Ardahan Valiliği tarafından organize edilen toplantıya AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, STK temsilcileri iş adamları ve yatırımcılar katıldı. Tanıtım Programında ilk konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şöyle dedi: "Cazibe merkezleri programları ile amacımız bölgemiz insanının yerinde ikame etmek, yerinde istihdam yaratmak. Ancak istihdamın tek başına yeterli olmadığını bildiğimiz için bölgemizde sanayinin üretimin geliştirilmesi ve bölge illerinin de birbirini destekler hale gelmesi , bu bölge üzerinden de yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerle de iş yapabilir, yaptığımız üretimi pazarlayabilir hale gelmemiz açısından çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın hükümet olarak elbette ki bir maddi boyutu var. Bunların önemli olmadığının, önemli olanın geçmişte yapılan ve başarılı olmayan teşvikler gibi değil, tam tersine uzun soluklu bölgenin kalkınmasını sağlayacak, Bölge illerinin diğer illerle arasındaki kalkınmışlık farkını giderecek ve bölge insanın refahını artıracak bir çalışmanın ortaya konması, bu çalışma kapsamında da hükümetin bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada bu alanda başarılı olmak adına her ne ihtiyaç duyulacaksa bunların düzenlemesini yapacağını ortaya koymuş olması bizim ziyadesiyle memnun olduğumuz, bölge halkı olarak ta, hükümetimiz ve sayın Başbakanımıza müteşekkir olduğumuz bir konudur." Katılımcılara Cazibe Merkezleri Programı hakkında bilgiler veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yatırımcıların karşılaştıkları bürokratik sorunları yatırımcının değil kendilerinin çözeceğini belirterek şöyle dedi: "Arsa temininden, bina yapımına, bina yapımından, yatırım kredisi verilmesine, yatırımın yapılmasından işletme sermayesi desteği verilmesine kadar olan tüm süreçte destek mekanizmaları ön görüyor. Bu süreçte özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz yatırımcımız la, iş adamımızla bu yatırımları gerçekleştireceğiz. Bu şu demek, eline bir belge verip, 'Devletin bu desteklerinden faydalanabilirsiniz' demeyeceğiz. Sanki bu yatırım kamunun kendi yatırımıymış gibi sizinle birlikte el ele, omuz omuza bu yatırım süresince yürüyeceğiz. Her hangi bir sorunla karşılaştığınızda o bürokratik sorunu siz çözemeyeceksiniz, o sorunu sizin yerinize biz çözeceğiz."