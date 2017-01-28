(Görüntülü Haber)Bakanı Arslan: Dedeler, yatırımlarımızı torunlarından önce görüyor

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyanın Türkiye’deki ulaşım hizmetlerini gıpta ile izlediğini söyledi. Bakan Arslan, "Geçmişte projeler konuşulduğunda dede, 'Ben görür müyüm' demiyordu. 'Acaba torunum görür mü ?' diyordu. Artık, fikri ortaya koymakla sonucunu görmek arasındaki mesafeler çok çok kısaldı. Dünya bizi gıpta ile izliyor. Dünyanın 8’nci Avrupa nın yüksek hızlı treni hattına sahip 6.’ncı ülkesiyiz. Çok başarılı şekilde uyguluyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri'ye gelen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Süleyman Kamçı ve Kayseri protokolü tarafından karşılanan bakan Arslan, ağırlıklı olarak Kayseri’ye gelmesi planlanan Yüksek hızlı Tren (YHT) ile ilgili sorularla karşılaştı. Ahmet Arslan, "Kayseri- Ankara, Kayseri- İstanbul Hızlı treniyle ilgili 1/5 binlik haritaya işlendi. Sondaj çalışmaları TCDD Genel Müdürlüğü'nce temmuz ayına kadar sürecek. Daha sonra bu yılın ikinci diliminde yapım aşamasına çıkacak. Birkaç yıl içinde de hat tamamlanacak ve hızlı tren Kayseri- Ankara, Kayseri- İstanbul arasında çalışacak" diye konuştu "DÜNYA TÜRKİYE’YE GIPTAYLA BAKIYOR" Bakan Ahmet Arslan, ulaştırma sektöründe Ak Parti iktidarı dönümünde büyük değişim ve dönüşüm görüldüğünü Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın hakkını veren, bölgeleri birbirine bağlayan projeler geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "AK Parti hükümetleri olarak 14 yıldır, sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı da dahil olmak üzere onları ekiplerinin öncülüğünde ülkemiz büyük bir değişim, dönüşüm yaşıyor. Bu büyük değişim ve dönüşümü de ortaya koyduğu hedeflere erişmek için gerçekleştiriyor. Bunların başında da yüksek hızlı trenlerle tanışması, ülkemizin yüksek standartlı bütümlü sıcak karışımlı asfalt bölünmüş yollarla tanışmış olması. Havacılık ve haberleşme sektöründe değişim ve dönüşüm ve büyün bunları yaparken de bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermek adına Avrupa’yı Asya’ya Türkiye’nin bundan menfaatleneceği şekilde ulaşım koridorlarına kavuşturmak, bunları yaparken de ülkemizin özellikle belli başlı merkezleri başta olmak üzere merkezlerini birbirine bağlama politikası çerçevesinde proje geliştiriyoruz. Bu konuda, Kayseri’de geçmişten günümüze iyi bir örnektir. Güzel projeleri açılımlarıyla yaptıklarıyla iyi bir örnektir. Bizde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bunun farkından olarak Kayseri’nin projelerini planlıyoruz, yapıyor ve gerçekleştiriyoruz. Elbette ki sadece bakanlık olarak değil, Kayseri’nin yerel dinamikleri ilin milletvekilleri, valisi ve çalışma arkadaşlarımız ile planlıyoruz. Bugünde bazı konuları masaya yatıracağız. Nerede eksiklerimiz, nerede tıkanıklıklarımız var, nereleri daha da hızlandırmamız lazım, beraberimde gelen Genel Müdürlerimizle birlikte çalışma yapacağız." Bakan Ahmet Arslan, memnuniyet verici çalışmalar yapacaklarını, Kayseri’nin memnun olmasının Türkiye'nin memnun olması anlamı taşıdığını bunun aynı zamanda dünyadaki mazlumların mağdurların beklentilerini yerine getiren hedeflere yürümesi ile eş anlamlı olduğunu anlattı. Arslan, şöyle devam etti: "Ankara’dan Kayseri’ye hatta, İstanbul’dan Kayseri’ye insanların seyahat edebilmesi için 250 kilometre saatlik hıza sahip Yüksek Hızlı Trenin Kayseri’ye gelmesi konusu; Hükümetimizin, takip ettiğimiz bir konudur. 1/5 binlik haritalara işlenmesi dahil, sondaj çalışmaları devam ediyor. Sondaj çalışmaları başladı. İnşallah Temmuz ayına kadar bütün projeleri ve sondaj çalışmalarını bitireceğiz. Bu yılın ikinci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız. Böylece yüksek hızlı treni rüya olmaktan çıkarıp fiilen işine başladığımız birkaç sene içerisinde bitirip İstanbul’dan Kayseri’ye yüksek hızlı trenle seyahat ettiğimiz yeni bir ulaşım türüne hep beraber kavuşmuş olacağız. Bu projenin öneminin farkındayız. Kayseri’nin de beklentilerini bildiğimiz için hem demiryolları hem de karayolları Genel Müdürüm benimle birlikte. Biz sadece söz üretmiyoruz. Sözün gereği olan işi üretiyoruz." Bakan Mehmet Özhaseki de, Kayserili bir bakan olarak kentin ulaşım sorunlarıyla ilgili çalışmaları yerinde görmesi için kabine arkadaşı bakan Arslan ile bürokratlarının kentte yatırımları ve projeleri yerinde görmesi için ev sahipliği yaptığını söyledi. Özhaseki, Türkiye ve Kayseri için çamışmaya devam edeceklerini ifade etti. Özhaseki, "Kayseri'de birçok proje zaten ulaştırma Bakanlığı ile ilgili. Bu projeleri bire bir yerinde görmek üzerinde bir daha görüşmek tartışmak değerli bakanımızın fikirlerini burada bizimle paylaşacağız. Türkiye'nin yüz akı olan projeleri yapan bakanımız burada. Daha önce ise değerli Başbakanımız bu konuda bunları yapmıştı" dedi. Bakan Özhaseki ile Arslan daha sonra Melikgazi Belediyesince yaptırılan Abdülhamit Han yolunun açılış törenini gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde ile Sakarya Mahallesi, Doğanyurt Caddesi Koyunbaba Mevkii'ni birbirine bağlayan yol çalışması 2.5 yılda tamamlandı. 3 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Abdülhamit Han yolu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı’ndan ayrı olarak 3'üncü alternatif yol olarak inşa edildi.