(Görüntülü Haber) Bakanı Arslan: Dedeler, Yatırımlarımızı Torunlarından Önce Görüyor (4)

"SİZİN VÜCUT KİMYANIZ BOZULMUŞ OLMASIN" Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin 'Cumhuriyet elden gidiyor, rejim bozuluyor' gibi söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Sizin vücut kimyanız bozulmuş olmasın" dedi. AK Parti Kocasinan İlçe Danışma toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve AK Parti üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti olarak çok güzel bir geleneklerinin olduğunu ve istişare konusunda en iyi parti olduklarını söyledi. Ulaştırma konusuna değinen Arslan, "Elbette yol medeniyettir. Ulaşamıyorsanız medeniyeti yakalayamıyorsunuz demektir. Bizim hedefler ortaya koyduğumuza göre heryere ulaşmalıyız. Biraz önce İl Başkanımız Hüseyin Cahit Özden hedeflerinin önceki dönemde olduğu gibi ilk 10 il arasında olmak olduğunu söyledi. Bence bu hedef değil, yerinde saymak. AK Parti yerinde saymaz. Hedefin ilk 5 içinde olması gerekir. Bu açından bizlerin hedefleri büyük" ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, parti teşkilatı üyeleri ile yıllardır beraber olduklarını belirterek, "Bizim en büyük gücümüz sizlersiniz. Allah birliğimizi bozmasın. Bu birliktelikle önümüzdeki günlerde daha büyük işler yaparız" şeklinde konuştu. Anayasa görüşmelerine değinen Özhaseki, "Son günlerde önümüze Anayasa konusu geldi. Bununla ilgili muhalefetin korkusu var. Korkuları aslında (Cumhurbaşkanını halk seçsin) dediğimizde başladı. İnşallah bu sistemle güçlü Türkiye'ye adım atacağız. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar. Güçlü olmak için güçlü iktidarlara olması gerekir" diye konuştu. CHP'yi eleştiren Özhaseki, "Muhalefet 'Cumhuriyet elden gidiyor, demokrasiden taviz veriliyor, rejim bozuluyor' diye veryansın ediyor. Arkadaşlar Cumhuriyetin elden gittiği yok. Demokrasimizden tavizde verilmiyor, rejimin bozulduğu da yok. Sizin vücut kimyanız bozulmuş olmasın. Vücut kimyanız bozuluyor" dedi. Referandum süreciyle ilgili konuşan Özhaseki, "Önümüzde yeni bir süreç başlıyor. Bunu keyifle yapıyoruz. İnandıklarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Hayır oyu vereceklerde korkmasın. Bu onlarında yararına bir yasa olacak" ifadelerini kullandı.