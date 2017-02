(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci: Bu mücadelelerden galip çıkacağız

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "İhanet içinde olanlarla, sinsice gelenlerle baş etme kabiliyetimiz artık gelişti. Türkiye bu belalardan kurtulacak. Türkiye'nin bu mücadelelerinde önüne çok engeller çıkarılacak. Bunları da biliyoruz ve bu mücadelelerden galip çıkacağız" dedi. Denizli'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı Beldesi'nde 1992 yılında Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında ölenler, 25'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda hizmete açtığı Azerbaycan Karabağ Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhahammet Subaşıoğlu, Bakü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adalet Tahirzade, Doç. Dr. Seyfettin Altaylı, Azeri ve Türk öğrencilerle, vatandaşlar katıldı. Her iki ülkenin de milli marşlarının okunmasının ardından Hocalı Anıtı'na çelenk konuldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk milletinin tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Yemen Çölleri'nden Allahuekber Dağları'na kadar tarih boyunca milyonlarca şehit verdiğini, yazılı 3 bin, yazılı olmayan 5 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Zeybekci, 15 yıl önce gerçekleşen Hocalı katliamı başta olmak üzere bütün şehitleri rahmetle ve şükranla andığını ifade etti. Türkiye'nin artık hainlerle baş etmesini öğrendiğini vurgulayan Zeybekci şunları söyledi: "Biz 'bu toprakları' derken gerek Azerbaycan'ı gerek Nahcivan'ı gerekse Anadolu'yu kanımızla karış karış suladık. Her kimin bir talebi varsa kanını dökmeye gözünü alabiliyorsa buyursun gelsin. Ama yiğitçe gelsin, tabirimi mazur görün erkekçe gelsin. Sinsice, haince gelmesin. Onlarla baş etmesini biliriz. İhanet içinde olanlarla sinsice gelenlerle de baş etme kabiliyetimiz artık gelişti. O anlamda da hiç bir kuşkumuz yok. Türkiye bu belalardan kurtulacak. Ve bundan sonra Türkiye'nin bu mücadelelerinde önüne çok engeller çıkarılacak. Bunları da biliyoruz ve bu mücadelelerden galip çıkacağız." 'AZERBEYCAN'A YAN BAKANA TÜRKİYE SESSİZ KALMAZ' Bakan Zeybekci, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtip, "Azerbaycan ayrı bir güzellik ve kültür coğrafyamız, iki devlet tek millet. Evet sınırlar konmuş aramıza iki ayrı devlet haline gelmişiz halbuki baktığımız zaman da bir birimizin tıpa tıp aynısıyız. Herkes bilsin ki bundan gayrı her kim Azerbaycan'a yan baktı, Türkiye o kadar da sessiz kalmaz. Hiç kimse bunu unutmasın" dedi. İnsanlığın iki yüzlü olmaması gerektiğini söylediği belirten Zeybekci, "İnsanlık Srebrenitsada Bosna'da on binlerce Müslüman katledilirken seyredipte ondan sonra başka yerlerde demokrasi ve insan hakları havarisi haline gelmemeli. Türkiye'nin kimseden demokrasi insan hakları ve hukuk öğrenecek yeri yoktur. Ama sizin bu konuda hassasiyetiniz varsa eğer Avrupa'daki dostlarımız, 15 Temmuz gecesi gece yarısından sonra milyonlarca Türkiye'ye doğru, bu halkın o muhteşem sivil toplum devrimine destek vermek için Türkiye'ye doğru yürüyüşe geçmesi gerekiyordu. Türkiye haklı bir mücadele veriyordur. Demokrasi hukuk kuralları içinde devlete ve millete kastedenlere karşı mücadelesini verecektir ve bunu da en kısa sürede sonlandıracaktır" diye konuştu. Törenin ardından Azerbaycan'dan gelen öğrenciler Hocalı Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.