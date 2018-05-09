(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Yeniden büyük Türkiye'yi birlikte kuracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ''Hayallerimizle birlikte yarınımız daha güzel, daha aydınlık olacak ve yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız'' dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Ahican Sivas Yollarında' sloganı ile 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak üzere memleketi Sivas'a geldi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Azeri Milletvekili Ganire Paşayeva, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 3 gün sürecek yarışmaya 15 ülkeden 4 bin 87 katılımcı ve 3 bin 7 robot katıldı. 12 kategoride yapılacak yarışmalarda dereceye girecek öğrencilere ise TÜBİTAK tarafından para ödülü verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın amacının Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırılması olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Lise ve üniversite öğrencilerimizin eğitimleri süresince edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmesini, hayata hazırlanmasını, bilimsel düşünerek ürünü geliştirebilmesini, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak gelişmelerini istiyoruz. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, deneyimlerin sergilenebilir hale getirilmesi de ayrı bir eğitimdir. Hızla gelişen dünyada her geçen gün yeni teknolojilerle tanışıyoruz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan yarışmamızın temasındaki robot da hayatımızın birçok alanında kendine yer bulan önemli bir kavramdır. Yarışmaya gençlerimiz ve diğer ülkelerden gelen misafir katılımcılar tarafından gösterilen büyük ilgi de gösteriyor ki gerek ülkemizde gerek dünyada güzel bir gelecek hayal eden gençlerimiz var" dedi. 'BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ' Büyük icatların hayal etmekle başladığını söyleyen Bakan Yılmaz şöyle konuştu: "Hayal edeceğiz ki hayata farklı açılardan bakabilelim. Hayal edelim ki hayalimiz gerçek olsun. Hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayalini kurduğumuz şey için de azimle, sebatla çalışacağız. Hayallerimizle birlikte yarınımız daha güzel, daha aydınlık olacak ve yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Başarı için de önce hayal gücümüzü ve başarma azmimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Bu dönemde bu ülkeye çok şey kazandırıldı ama kazanılan şeylerin en önemlisi bu millete tekrar özgüvenin kazandırılmış olmasıdır. Bu öz güvenle Türkiye kendi tasarımı olan ilk tankımız Altay'ı üretti. Türkiye kendi üretimi operatif insansız hava aracı Anka'yı üretti. Silahlı insansız hava aracı Bayraktar'ı üretti. Türkiye'nin kendi tasarımı milli savaş gemisi Milgem'i üretti. Türkiye'nin kendi tasarımı piyade tüfeğini üretti. Yine Türk mühendislerin ürünü milli uçağımız Hürkuş'u ve silahlı olanını üretti. Dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün olan ATAK helikopteriyle Göktürk-2 uydusunu üretti." 'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ, DEĞİŞMEZ HEDEFİMİZ' Çağıyla rekabet eden, bilgiyle yüksek katma değerli ürün üreten ve ürettiğini ihraç eden, ihraç ettiği alanda da marka olan Türkiye istediklerini belirten Yılmaz şöyle dedi: "Bunun da yolu nitelikli mesleki eğitimden geçmektedir. Bu mesleki eğitim sadece pratik değildir, sadece hayal değildir. Vatandaşımızın talebi neye yönelik ise ona yöneliktir. Bugün Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birine sahipse bu eğitimde önemli bir mesafe alındığını göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iyi bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir. Bu anlayış içerisinde hayata hazır sağlıklı, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefliyoruz. Bunun için de önemli mesafeler kaydettik. Bugün burada ve daha önceki yarışmalarda da gördük ki gençlerimiz 'başarabilirim', 'yapabilirim' diyor ve başarıyor, yapıyor. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. İnsanlar arası iletişimin büyük mesafe kaydetmesinin ardından artık nesiller birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4'üncü Sanayi Devrimi'nin başlangıcındayız. Endüstri 4.0 temel olarak bilişim teknolojileriyle, endüstriyi bir araya getirerek bugüne göre daha düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ancak bir o kadar da yüksek verimle çalışan cihazların üretimini amaçlayan bir anlayışın genel adıdır. Böylesine önemli bir aşamada bu konunun farkında olarak kendimizi ve gençlerimizi hazırlıyoruz. Bu süreçte en önemli avantajımız teknolojiyle iç içe yaşayan, araştıran, öğrenen, geliştiren, sorgulayan genç ve çalışkan bir nesle sahip olmamızdır." Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekiminden sonra takımların eşleştirilmesiyle robot yarışmaları başladı. FOTOĞRAFLI